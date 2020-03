Huawei P40 et Huawei P40 Pro, fonctionnalités et images divulguées

Avec le début d’année le plus difficile depuis des décennies, Huawei nous a finalement convoqué jeudi prochain dans un événement qui se limitera finalement au streaming. Donc pas d’événement physique à Paris.

La famille P40, qui était déjà avancée avec le P40 Lite, devrait être complétée par jusqu’à trois terminaux avec de grandes caractéristiques techniques, le Huawei P40, Huawei P40 Pro et, enfin, une édition plus premium de ce qui met la barre aussi bien en matière de matériaux que de photographie.

Ce week-end, le caractéristiques Parmi les deux premiers, ils se solidifient un peu plus, provenant de la main du plus faible Ishan Agarwal, l’une des sources les plus connues sur les terminaux haut de gamme d’Asie.

Huawei P40 Pro

L’une des caractéristiques les plus frappantes du modèle Pro sera son écran, que le géant chinois appellera Affichage quad courbe, car il étend également les plis des côtés vers sa partie supérieure et inférieure. Ce serait une diagonale de 6,6 pouces, une taille déjà courante parmi les terminaux haut de gamme.

C’est dans sa photographie que nous verrons plus d’actualités du terminal de référence pour 2020. Le P de la série, qui apparaît dans ‘Photographie’, nous a-t-on dit à plusieurs reprises, trouvera une justification pour quatre capteurs: un principal en 50 MP, un grand Angulaire à 40 MP, un téléobjectif à 12 MP et un capteur ToF qui complèteront l’ensemble. La caméra frontale est attendue à 32 MP, avec un capteur pour calculer la profondeur.

De plus, il y aurait des nouvelles comme ce qu’ils appellent Huawei XD Fusion Engine pour traiter les images, nous supposons à partir de plusieurs captures, ce qui rappelle la Deep Fusion d’Apple. De même, on parle d’une fonction SuperSensing Zoom, avec une stabilisation pour le téléobjectif, jusqu’à 50x. Rappelons que le supposé zoom au format périscope et avec 100 grossissements viendrait avec le Huawei P40 Pro dans sa version la plus Premium.

Il serait renouvelé à nouveau batterie de taille identique à celle de la génération précédente, à 4200 mAh, avec une charge qui se répète à nouveau en 40W par câble, et avec des options à 40 ou 27 W grâce à la charge sans fil.

À l’intérieur, nous trouverions la version 5G du Kirin 990, le processeur le plus puissant de Hisilicon, le fondateur de Huawei. Cela a un peu plus de performances que la version 4G standard et nous l’avons déjà vu avec le Mate 30 Pro qui était timidement distribué en Espagne.

Huawei P40

De son côté, le plus modeste Huawei P40 il se répétera à nouveau avec un format plus petit, qui serait de 6,1 pouces et dans la conception traditionnelle et plate.

Dans ce cas, votre module de caméra hébergerait «uniquement» 3 lentilles –Il n’y aurait pas de ToF–, dont les capteurs seraient de 50 MP – probablement les mêmes que ceux du terminal de référence–, avec un grand angle de 16 MP et un téléobjectif de 8 MP. Sa caméra frontale serait de 32 MP. Il aurait le moteur de fusion XD, et grossissement jusqu’à 30x numérique.

La batterie de ce terminal arriverait jusqu’à 3800 mAh, un peu plus bas que le modèle Pro, ce qui est prévisible en raison de sa taille. Si la numérotation rapide pouvait être similaire en puissance via le câble, bien qu’elle resterait à 27 W en mode sans fil. Il aurait également le Kirin 990 5G.

Encore une fois, les Huawei P40 et P40 Pro arriveraient sans les autorisations nécessaires du gouvernement américain pour installer le Services et applications Google directement. Par conséquent, bon nombre des applications les plus répandues en Occident seraient difficiles, voire impossibles à exécuter complètement.

