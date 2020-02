Huawei P40 et Huawei P40 Pro repérés sur TENAA: les débuts sont désormais proches

Samsung a récemment présenté ses produits phares de la série Samsung Galaxy S20, mais le rival Huawei semble presque prêt à apporter ses appareils phares, à savoir les nouveaux, sous forme officielle Huawei P40 et Huawei P40 Pro. En fait, les débuts officiels imminents de ces deux smartphones nous sont parvenus ces dernières heures la certification de l’institution chinoise TENAA.

Les nouveaux fleurons de Huawei prendront en charge la 5G en mode double

Les futurs appareils de la société chinoise ont été enregistrés sur le portail TENAA. Plus précisément, le Huawei P40 a été enregistré avec les numéros de modèle ANA-AN00 et ANA-TN00, tandis que la version Pro a été enregistrée avec les numéros de modèle ELS-AN00 et ELS-TN00. La certification ne révèle pas beaucoup de nouveautés, sinon celle de la présence du prise en charge de la connectivité 5G également en mode double et la présence d’Android comme système d’exploitation.

La présence du support 5G nous fait spéculer que le processeur à bord des deux nouveaux appareils sera le SoC HiSilicon Kirin 910 5G. Pour le reste, on sait déjà que Huawei P40 comportera un affichage avec un double trou placé sur le côté gauche du panneau et un triple caméra arrière. Ce dernier devrait inclure à la fois un grand angle et un capteur ToF 3D. Huawei P40 Pro suivra les mêmes lignes esthétiques, mais aura un meilleur secteur photographique puisque, selon les dernières rumeurs, il aura un capteur supplémentaire (peut-être un objectif périscopique). On parle ensuite de l’arrivée possible de Huawei P40 Premium Edition équipé d’un appareil photo penta réalisé en collaboration avec Leica.