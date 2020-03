HUAWEI P40 et P40 Pro, a dévoilé toutes les spécifications quelques heures après le lancement

L’événement de présentation officiel de HUAWEI P40 et HUAWEI P40 Pro est fixé sur le prochain 26 mars. Lors de l’événement, le géant chinois aurait dû lever le rideau sur les nouveaux smartphones de la série P40, dévoilant ses caractéristiques au monde entier. Pourtant, il semble que le pronostiqueur ait à nouveau mis fin à l’attente Ishan Agarwal, qui a partagé certaines des 91mobiles Spécifications clés des HUAWEI P40 et HUAWEI P40 Pro, anticipant certaines informations que l’entreprise aurait fournies lors de l’événement.

HUAWEI P40 Pro, les fonctionnalités

HUAWEI P40 Pro sera équipé d’un grand écran de 6,58 pouces avec des bords incurvés. Le smartphone sera alimenté par le SoC Kirin 990 5G, mais vous ne disposez toujours pas d’informations sur la RAM et le stockage interne disponible. Quant au secteur photographique, les deux HUAWEI P40 Pro que le modèle standard semble être i premiers smartphones au monde équipés d’un appareil photo principal de 50 MP.

Plus précisément, dans le cas de la variante Pro, nous en verrons un Quadricaméra Leica Ultra Vision avec capteur principal de 50 MP, en fait, accompagné d’un Objectif 40 MP, un de 12 MP et un Capteur 3D ToF. L’appareil photo prend également en charge le zoom SuperSensing 50X et la technologie Huawei XD Fusion Engine pour de meilleurs résultats. la caméra frontale pour selfieau lieu de cela, il aura deux capteurs: un principal de 32 MP et un capteur de profondeur.

Enfin, le HUAWEI P40 Pro sera équipé d’une batterie de 4 200 mAh avec une charge rapide de 40 W. Le smartphone est également susceptible de prendre en charge une charge rapide sans fil de 40 W.

HUAWEI P40, les fonctionnalités

HUAWEI P40 sera équipé d’un Écran de 6,1 poucesi et, par rapport au frère aîné, sera équipé de une seule caméra frontale de 32 MP. Si la variante Pro dispose d’une caméra quadruple arrière, le HUAWEI P40 est limité à trois capteurs Leica Ultra Vision, dont celui principal 50 MP, accompagné d’un Objectif 16 MP et un de 8 MP. L’appareil photo prend en charge un zoom numérique jusqu’à 30X et la technologie Huawei XD Fusion Engine.

Le smartphone sera équipé d’une batterie de 3 800 mAh et devrait prendre en charge une charge rapide à 40 W et une charge sans fil à 27 W. Ishan Agarwal, cependant, a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer ce détail. Maintenant, il suffit d’attendre le 26 mars pour savoir si ce sont vraiment les caractéristiques des nouveaux smartphones de Huawei.