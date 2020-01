Huawei P40 et P40 Pro, de nouveaux détails et images des produits phares émergent

Quelques mois doivent s’écouler avant le lancement officiel du nouveau haut de gamme de Huawei, mais les rumeurs continuent indéfiniment. En fait, la famille P40 est toujours dans le collimateur des rumeurs et chaque jour un détail est ajouté.

Dans l’image d’ouverture, publiée sur le réseau social chinois Weibo, il est possible de voir une couverture pour l’appareil. On ne sait pas s’il s’agit de Huawei P40 ou P40 Pro, mais c’est certainement l’un des appareils de la famille. Le rendu montre l’affichage de l’appareil qui a des bords latéraux incurvés. La double caméra avant est positionnée en haut à gauche et est inséré à l’intérieur d’une encoche allongée et ovale.

Quant à l’arrière, le secteur photographique attirera certainement le regard. Huawei entend en effet utiliser quatre caméras sur P40 et cinq sur P40 Pro. Dans ce cas, un avant-goût de la disposition possible nous a été montré avec un rendu publié il y a quelques jours.

Huawei P40 et P40 Pro, de nouveaux détails émergent

En ce qui concerne la fiche technique, il est supposé que Huawei P40 Pro comportera un écran 6,6 pouces avec bords incurvés de tous les côtés. Grâce à cette solution, un rapport écran / corps de 98% est attendu, une valeur très élevée. La double caméra avant se vantera un capteur secondaire 32 et 2MP. Il y aura le lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran OLED.

Les cinq caméras arrière auront comme capteur principal un 64MP qui est flanqué d’un objectif grand angle 20MP, un objectif périscopique de 12MP à 10x. À ces optiques s’ajouteront également un objectif dédié aux prises de vue macro et un capteur ToF pour la gestion de la profondeur.

Bien que de nombreuses fonctionnalités soient partagées entre les deux appareils, il en existera également des très différentes. la Huawei P40 aura une diagonale inférieure d’environ 6,1 pouces et quatre optiques arrière. Le capteur principal restera inchangé mais il n’y aura pas de zoom périscopique 10x et peut-être le capteur ToF. Du point de vue du SoC, Huawei montera le Kirin 990 sur les deux. La batterie attendue sera d’au moins 5000mAh et pour les deux l’écran sera d’au moins 90Hz.