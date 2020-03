Huawei P40 et P40 Pro: entièrement filtré leurs fronts

Les Huawei P40 et P40 Pro montrent déjà leurs têtes. Malgré le fait que la pandémie mondiale qu’est le coronavirus (COVID-19) ait provoqué l’annulation de certaines présentations et événements, ce n’est pas le cas de celui que la firme asiatique a prévu pour le 24 mars prochain, ce qui sera le marque dévoile ses deux nouveaux fleurons en ligne.

Quelques jours après l’événement, les fuites habituelles découvrent une bonne partie de ce que les appareils apporteront, qui à cette occasion arrivent sous forme de image de l’avant de ceux-ci avec l’écran allumé, permettant d’apprécier en détail comment sera le terminal. En plus de ce qui avait déjà été montré précédemment, peu de choses cachent à Huawei.

Image: Evan Blass.

Images publiées par le populaire Evan Blass, reconnu dans l’industrie pour son travail dans ce domaine et qui s’alignent sur ce qui a été vu jusqu’à présent.

Tirer le meilleur parti de l’avant

Le Huawei P40 et le Huawei P40 Pro partagera le désir de la marque de tirer le meilleur parti de la surface avant des bornes, qui compteront comme le seul élément particulièrement notable de la double chambre située en haut à gauche. Cependant, le modèle le plus avancé prend cette idée encore plus loin pour étendre les bords qui entourent le panneau pour les rendre plus incurvés que jamais, augmentant la sensation d’immersion recherchée.

Huawei P40 | Image: 91Mobiles.

Il reste à attendre le lendemain 24 pour savoir exactement quelle est la proposition de la firme, qui devrait être particulièrement ambitieuse dans le domaine photographique. Malgré ses spécifications, oui, les smartphones arriveront sans les services Google en raison du veto bien connu des États-Unis.

👇 Plus en Hypertextuel