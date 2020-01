Huawei P40 et P40 Pro filtrés en images avec leurs différentes couleurs

Les nouveaux Huawei P40 et P40 Pro, qui seront présentés fin mars prochain, selon la société elle-même, se cachent de moins en moins avec ce qui surprend le respectable le jour de sa sortie. Après plusieurs fuites qui ont montré une première approche des terminaux, ils sont maintenant montrés dans toute leur splendeur.

Dans une publication qui propose le support 91mobiles, le support susmentionné montre pleinement ce à quoi nous pouvons nous attendre exactement en termes esthétiques des deux terminaux, qui arriveront avec un double caméra avant et un module arrière au format rectangulaire, avec trois lentilles ou quatre lentilles, selon qu’il s’agit respectivement du Huawei P40 ou du Huawei P40 Pro.

Huawei P40 Pro | Image: 91Mobiles.

La section des couleurs, avec laquelle l’entreprise cherche toujours à attirer l’attention de ses clients potentiels, le rapport susmentionné garantit que les deux arriveront en cinq teintes: noir, or profond, argent givré, bleu marine profond et blanc glacier (noms en espagnol pour leur traduction de l’anglais).

L’écueil de Google

Les nouveaux terminaux devraient inclure le dernier processeur de la société, le Kirin 990 – avec ses variantes 5G correspondantes – et jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Huawei mettra un accent particulier sur la section photographique, comme nous l’avons vu dans ses modèles les plus récents, améliorant cette fois le système d’objectif périscope pour obtenir un Zoom optique 10x sur le modèle Pro.

Si rien ne change d’ici là, le Huawei P40 et le Huawei P40 Pro arriveront sur le marché sans services Google, de la même manière qu’à la fin de l’année dernière avec le Huawei Mate 30 Pro. Cela entraînerait, là encore, divers problèmes de commercialisation hors du territoire asiatique, nuisant gravement à la compétitivité de l’entreprise face à ses concurrents du secteur. .

