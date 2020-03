Huawei P40, il peut y avoir plusieurs éditions spéciales en Chine

Le lancement du nouveau haut de gamme Huawei sera un événement spécial tant pour le constructeur que pour la Chine. la La famille P40 comprendra au moins deux appareils, la version de base et la version Pro e les débuts sont attendus pour le 26 mars. Dans le respect de la santé de chacun, la marque doit diffuser la présentation.

Cependant, en attendant l’événement, les premières images officielles des nouveaux fleurons commencent à circuler. En particulier, il semble que Huawei prévoit de réaliser une série d’éditions spéciales pour la série P40.

Sur le Weibo, le réseau social chinois, l’image que vous trouvez à l’ouverture a été publiée montrant différents styles pour la couverture arrière. D’après ce qui est montré, il semble que Huawei va faire plusieurs versions de P40 appelées Dragon Edition, Gundam Edition, Aerospace Edition et bien plus.

Huawei P40 Special Edition coûtera plus de 12 mille euros

Chaque version se caractérise par un design particulier qui rend le modèle unique mais reconnaissable. De toute évidence, comme ce sont des éditions spéciales, les prix seront également importants. Les Huawei P40 Special Editions commenceront à partir de 999 euros pour la variante équipée de 8/128 Go alors qu’elle grimpe à 1099 euros pour 8/256 Go. Il sera également possible d’acheter une édition avec plus de mémoire, équipée de 8 / 512GB pour “seulement” 1249 Euros.

Aussi, l’édition aérospatiale sera bien plus qu’un simple appareil haut de gamme. En fait, un prix exorbitant devrait atteindre 12499 euros. Exactement, vous avez bien lu et ce n’est pas une erreur de transcription. Cependant, avec ce chiffre, Huawei semble disposé à offrir un service de personnalisation unique et probablement aussi des services dédiés à ses utilisateurs.

Pour le moment, ces informations doivent être considérées comme une rumeur, mais étant très précises, elles pourraient également être annoncées officiellement sous peu. Il ne vous reste plus qu’à attendre le lancement de la famille Huawei P40 pour en savoir plus.