Huawei P40 Lite: caractéristiques, version et prix

Après l’annonce lundi dernier de la nouvelle au MWC, où Huawei a mis des caractéristiques spécifiques aux Mate X pliables évolués, ainsi qu’un lieu et une date spécifiques à la ligne P40, il semble que la marque ait décidé de faire avancer le plus petit des appareils de Votre prochaine grande ligne.

Il Huawei P40 Lite Il s’agit d’un renouvellement des gammes abordables que nous voyons année après année sur ses terminaux de référence, et il le fait avec des caractéristiques étrangement similaires au Huawei Nova 6 SE dévoilé il y a deux mois. Il suit cependant les traces du Mate 30 Pro, arrivé en Espagne. sans services ni applications Google.

Huawei P40 Lite, parier avec une technologie propriétaire

Lite n’est pas synonyme de petit, car ce smartphone est livré avec un Écran de 6,4 pouces en résolution FullHD + perforé dans l’un de ses coins, à travers lequel émerge la caméra frontale, que Huawei appelle FullView.

A l’intérieur on trouve un processeur Kirin 810, marque propre et en 7 nanomètres, accompagné de plus de 6 Go de RAM et 128 Go de capacité interne. L’ensemble est complété par un Batterie de 4200 mAh, avec une capacité de charge rapide allant jusqu’à 40 W de puissance, ainsi que les terminaux les plus avancés de la marque. Avec lui, ils promettent de récupérer jusqu’à 70% de la batterie en seulement 30 minutes de charge.

Son module photographique comprend quatre capteurs. Le principal de Résolution et ouverture de 40 MP f / 1,8, s’accompagne d’un ultra grand angle de 8 MP et f / 2.4 et d’un appareil photo pour la macro photographie en 2 MP. Le groupe ferme un capteur pour calculer la profondeur pour le mode portrait, 2 MP. Son appareil photo avant est de 16 MP et f / 2.0.

Le Huawei P40 Lite possède à la fois une prise casque 3,5 mm, ainsi qu’une connectivité Bluetooth 5.0, 4G, Wi-Fi et un lecteur d’empreintes digitales sur son côté droit.

Huawei P30 Lite

Huawei P40 Lite

Écran

LCD 6,2 “, FullHD +

LCD 6,4 “, FullHD +

La taille

73 x 153 mm

76 x 159 mm

Grosseur

7.4 mm

8,7 mm

Le poids

159 grammes

183 grammes

Processeur

Kirin 710, 12 nm

Kirin 810, 7 nm

RAM

4 Go

6 Go

La mémoire

128 Go et nmCard

128 Go et nmCard

Chambre principale

24 MP f / 1.8, angulaire 8 MP et profondeur 2 MP

40 MP f / 1.8, angulaire 8 MP f / 2.4, macro 2 MP f / 2.4 et profondeur 2 MP

Caméra frontale

32 MP f / 2.0

16 MP f / 2.0

La batterie

3340 mAh, charge rapide 18W

4200 mAh, charge rapide 40 W

Résistance

–

–

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale arrière

Capteur d’empreintes digitales latéral

Connectivité

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, NFC, USB C, prise, radio FM, GPS

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, prise, radio FM, GPS

Système

Android 10

Android 10

Lancement

Mars 2019

Mars 2020

Prix ​​officiel

349 euros

299 euros

Aucun service Google

Le Huawei P40 Lite n’est pas seulement le premier appareil de la série P40, mais aussi le premier terminal qui prévoit de lancer dans le milieu de gamme sans les services Google. Le veto américain étant toujours en vigueur, Huawei n’est pas autorisé à inclure les services et applications de Google à partir du terminal.

Pour cette raison, il n’est pas disponible dans le terminal ni Google Play ni une bonne quantité d’applications que nous voyons Sur ce marché. Cela comprend des applications de Google telles que Google Maps ou Gmail, à des applications encore plus transversales telles que WhatsApp, Facebook, Twitter et bien d’autres.

Comme nous l’avons vu avec le Mate 30 Pro, il existe façons d’échapper à cette limitation. Il serait possible de faire une sauvegarde sur un appareil, et de la “cloner” sur ce nouveau, ce qui perdrait l’accès aux mises à jour. Ces méthodes sont cependant quelque peu éloignées de leur simplicité et accessibles à la grande majorité des utilisateurs.

Dans tous les cas, si la situation est résolue par le gouvernement américain, quelque chose d’aussi simple qu’une mise à jour pourrait rendre les services et applications désormais inaccessibles aux appareils soumis à la restriction. Google aurait déjà demandé cette autorisation.

Huawei P40 Lite, disponibilité et prix

Le Huawei P40 Lite arrivera sous un prix de 299 euros dans sa configuration de 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, et il sera disponible dans les couleurs qu’ils ont nommées Midnight Black, Sakura Pink et Crush Green.

Il arrivera pendant la période de réservation du 2 au 16 mars. Pour ceux qui effectuent ce pré-achat à temps, Huawei inclura gratuitement les FreeBuds 3 son casque sans fil avec style AirPods antibruit, d’une valeur de 179 euros.

