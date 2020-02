Huawei P40 Lite débarque officiellement en Europe: spécifications et prix

L’entreprise chinoise Huawei a enfin officiellement débarqué en Europe le nouveau smartphone milieu de gamme de la série Huawei P40, ou le nouveau Huawei P40 Lite. Comme plusieurs rumeurs des dernières semaines l’avaient déjà anticipé, nous sommes confrontés à une version rebaptisée des précédents Huawei Nova 6 SE et Huawei Nova 7i.

Huawei P40 Lite: voici les principales caractéristiques techniques

Nous avons donc eu un moyen de découvrir un aperçu de ce nouvel appareil milieu de gamme de la société chinoise, mais nous allons encore analyser ses principales spécifications techniques. Le nouveau Huawei P40 Lite il a un design caractérisé à l’avant par un affichage perforé et à l’arrière, il est caractérisé par un compartiment photographique situé dans une zone carrée en haut à gauche. L’affichage est un panneau LCD IPS avec une diagonale de 6,4 pouces en résolution FullHD +.

Plus précisément, au dos on en trouve un caméra arrière quad avec des capteurs photographiques de 48 et 8 mégapixels plus deux autres capteurs pour les prises de vue macro et les prises de vue en profondeur (ou effet bokeh). La caméra avant placée à l’intérieur du petit trou sur l’écran se compose à la place d’un capteur photographique de 16 mégapixels.

Les performances du nouvel appareil de Huawei sont confiées au célèbre processeur HiSilicon Kirin 810, alors que la version logicielle installée à bord est Android 10. Malgré cela, comme c’était facile à imaginer, Les services Google ne sont pas présents et toutes les applications Google associées.

Tarifs et disponibilités

Actuellement, le nouveau Huawei P40 Lite débarqué en Espagne au prix de 299 € et il sera possible de le précommander à partir du 2 mars, tandis que la commercialisation débutera le 7 mars prochain.