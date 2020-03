Huawei P40 Lite E arrivant en Europe à un prix inférieur à 200 €

malgré Huawei a récemment introduit officiellement le nouveau Huawei P40 Lite en Europe, de sorte que la société chinoise a surpris tout le monde en apportant un smartphone supplémentaire de cette série, à savoir le nouveau Huawei P40 Lite E. Analysons brièvement ses caractéristiques techniques.

Huawei P40 Lite E: voici le nouvel appareil Huawei à moins de 200 €

Voici donc le nouveau smartphone de Huawei officiellement arrivé également sur le marché européen. En fait, nous avons déjà appris à connaître cet appareil. Ce smartphone avait déjà été officiellement présenté pour le marché thaïlandais il y a environ un mois sous un autre nom, c’est-à-dire Huawei Y7p.

Le nouveau Huawei P40 Lite E il s’agit donc d’une version rebaptisée de l’appareil présenté en Thaïlande il y a un mois. Récapitulons donc les caractéristiques techniques de l’appareil. La conception se compose d’un affichage perforé et sur le dos par un triple caméra et un capteur biométrique placé au centre de la couverture arrière. Ci-dessous, nous résumons l’intégralité de la fiche technique de l’appareil.

Écran LCD IPS IPS de 6,39 pouces en résolution HD + (1560 x 720 pixels)

Processeur Octa-Core HiSilicon Kirin 710F 12 nm

ARM Mali-G51 MP4 GPU

Coupes de mémoire égales à 4 Go de RAM LPDDR4x avec 64 Go de stockage interne extensible via microSD jusqu’à 512 Go

Système d’exploitation Android 9 avec interface utilisateur EMIUI en version 9.1

Triple caméra arrière 48 + 8 (grand angle) +2 mégapixels avec une ouverture focale égale à f / 1,8 et f / 2,4

Appareil photo avant de 8 mégapixels avec ouverture focale de f / 2.0

Dimensions: 159,81 x 76,13 x 8,13 mm

Poids: 183 g

Connectivité: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n 2,4 GHz, Bluetooth 5 LE, GPS, port de chargement micro USB, prise en charge double SIM, capteur biométrique arrière

Batterie 4000 mAh avec charge rapide 15 W

Tarifs et disponibilités

En ce moment le nouveau smartphone de la société chinoise Huawei il est disponible uniquement pour le marché polonais, mais arrivera également sur d’autres marchés européens au cours des prochaines semaines à un prix d’environ 162 €.