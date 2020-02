Huawei P40 Lite ou Samsung Galaxy S10 Lite? Quelles sont les différences?

Les deux sont les modèles les moins chers de la série respective, mais l’un coûte environ trois cents euros de plus que l’autre. Qu’est-ce qui justifie cet écart et, surtout, quel smartphone acheter? Cela dépend évidemment de vos besoins et de vos possibilités, mais vous pouvez considérer cet article comme un point de départ pour l’achat d’un modèle au lieu de l’autre. Voici ce qui change entre Huawei P40 Lite et Samsung Galaxy S10 Lite.

Huawei P40 Lite VS Samsung Galaxy S10 Lite, l’écran

Commençons par l’écran. Huawei P40 Lite en a un Écran de 6,4 pouces avec une résolution Full HD + (2340 × 1080 pixels) et un trou dans le coin supérieur gauche. Samsung Galaxy S10 Liteprésente plutôt un Écran 6,7 pouces plus large avec une résolution Full HD + (1080 x 2400 pixels) et un trou au centre.

Huawei P40 Lite VS Samsung Galaxy S10 Lite, processeur et mémoire

Huawei P40 Lite est propulsé par Processeur octa-core Kirin 810 (2X ARM Cortex-A76 à 2,27 GHz + 6X ARM Cortex A-55 à 1,88 GHz), avec le processeur graphique Arm Mali-G52, 6 Go de RAM LPDDR4X e 128 Go d’espace de stockage interne extensible avec NMcard. Sous la coquille de Samsung Galaxy S10 Liteau lieu de cela, un processeur Snapdragon 855 octa-core (1X 2,84 GHz Kryo 485 + 3X 2,42 GHz Kryo 485 + 4X 1,8 GHz Kryo 485), accompagné d’un GPU Adreno 640, 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne extensible avec microSD jusqu’à 1 To.

Au moins sur papier, donc, Samsung Galaxy S10 Lite devrait offrir des performances légèrement supérieures à celles de Huawei P40 Lite.

Huawei P40 Lite VS Samsung Galaxy S10 Lite, appareil photo

Huawei P40 Lite en a un quadricaméra arrière. Le module de caméra se compose d’un Capteur principal 48 MP, un objectif Grand angle 8MP (120 °), un objectif Macro 2 MP et un capteur de pProfondeur de champ de 2 MP. la caméra frontale pour le selfie, c’est de 16 MP. Samsung Galaxy S10 Lite présente un triple caméra arrière qui consiste en un grand angle de 48 MP, un objectif ultra large 12 MP et un objectif Macro 5 MP. la caméra frontalec’est plutôt de 32 MP.

Huawei P40 Lite VS Samsung Galaxy S10 Lite, autres caractéristiques et prix

Huawei P40 Lite est équipé d’un Batterie de 4200 mAh avec un support de charge rapide de 40 W, qui recharge 70% de la batterie en trente minutes. Samsung Galaxy S10 Lite a une batterie légèrement plus grande. Cela offre une capacité 4500 mAh et prend en charge une charge rapide de 45 W.

Android 10 est présent sur les deux smartphones, mais pour Huawei P40 Lite c’est la version open source e Les services Google ne sont pas pris en charge. Par conséquent, si vous choisissez d’acheter un Huawei P40 Lite, Les applications appartenant à Google ne peuvent pas être utilisées comme Maps, Gmail, Assistant, Agenda et, bien sûr, le Play Store. Alternativement, le magasin propriétaire de Huawei ou leAppGallery.

Tout cela justifie la prix de vente de Huawei P40 Lite: seulement 299 euros, contre i 679 euros demandés par Samsung pour l’achat de Galaxy S10 Lite.