Huawei P40 Lite: spécifications, prix et disponibilité

Au cours de cette semaine, nous avons pu voir comment plusieurs marques de téléphones qui avaient déjà leurs plans pour le MWC 2020 ont organisé leurs propres conférences et événements afin de ne pas manquer l’occasion de présenter leurs dernières nouvelles, mais certainement l’un des grands protagonistes a été le nouveau Huawei P40 Lite.

Et pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise, L’Espagne a été la scène et la plateforme de lancement en scoop de cette nouvelle famille de terminaux phares avec un téléphone qui, bien que sous la version réduite ou «Lite», arrive avec des fonctionnalités vraiment puissantes.

Caractéristiques Huawei P40 Lite

Système d’exploitation: Android 10 avec masque EMUI 10

Affichage: 6,4 pouces IPS Full HD +

Processeur: Kirin 810 (7 nanomètres)

Mémoire: 6 Go ou 8 Go.

Stockage: 256 Go

Caméra arrière: configuration Quad avec un capteur principal de 48 mégapixels, un grand angle de 120 degrés et 8 mégapixels, un capteur de profondeur «Bokeh» de 2 mégapixels, et un objectif pour macros jusqu’à 4 centimètres.

Appareil photo avant: configuration simple avec un objectif principal de 24 mégapixels

Batterie: batterie de 4200 mAh

Connectivité: 4G LTE, GPS, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C et entrée jack 3,5 mm

Dimensions: 166 x 72 x 7,9 mm

Poids: 181 grammes

Autres: Lecteur d’empreintes digitales latéral

Le premier détail le plus surprenant est que le Huawei P40 Lite atterrit avec le système d’exploitation Google. Cependant, il le fera de la même manière que nous l’avons vu dans le précédent Mate 30 Pro, c’est-à-dire sans l’inclusion des services Google ou la possibilité de les installer officiellement en raison du veto américain toujours présent.

En poursuivant avec le téléphone, nous trouvons un écran IPS au lieu de l’AMOLED déjà plus standardisé, signe clair de l’objectif d’abaisser cette version Lite. Quelque chose qui ne nous empêche pas d’avoir un processeur Kirin 810, et la possibilité d’équiper jusqu’à 8 Go de RAM, une valeur supérieure à celle de nombreux téléphones actuels.

Mais le point fort, comme d’habitude dans les téléphones Huawei, réside dans leurs appareils photo. Et nous pouvons trouver une configuration quad caméra autour d’un capteur principal de 48 mégapixels et d’un objectif avant de 24 mégapixels assez puissant, tous deux soutenus par des systèmes de retouche photo grâce à l’intelligence artificielle.

Cependant, la simplicité de sa batterie est surprenante, même si elle nous offrira une bonne taille et une autonomie allant jusqu’à 4 200 mAh, elle ne prendra en charge aucune des technologies de charge sans fil ou de charge rapide.

Disponibilité et prix

Ainsi, le dernier grand avantage de ce téléphone sera son prix, qui atteignent à peine 299 euros pour la version de base dans l’une de ses trois variantes de couleur Midnight Black, Sakura Pink et Crush Green, et que nous pouvons trouver en pré-achat à partir du 2 mars prochain.

De plus, si nous effectuons cet achat à l’avance via la nouvelle boutique en ligne officielle, nous pouvons avoir le Huawei P40 Lite à l’avance, à partir du 7 mars; alors que si nous préférons aller dans l’un de leurs magasins physiques à partir du 16 mars, nous recevrons également un casque sans fil Freebuds 3 et un protecteur d’écran totalement gratuit.