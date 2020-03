Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro +: spécifications et prix

Le géant chinois a présenté le nouveau Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro +, trois smartphones avec lesquels Huawei renouvelle sa gamme haut de gamme, renforçant son engagement en matière de performances, de design et de capacités photographiques.

Avec cette nouvelle génération, Huawei a également mis en place une nouvelle approche. En présentant au total trois nouveaux terminaux, l’entreprise a réalisé une tentative de diversifier et d’atteindre un public plus large. Ainsi, le Huawei P40 reste un modèle “standard” qui s’adresse à ceux qui veulent un terminal haut de gamme à un prix “raisonnable”, en gardant toujours à l’esprit qu’il s’agit d’un modèle performant, alors que les versions Pro et Pro + ils s’adressent aux utilisateurs les plus exigeants.

Tous les terminaux ont une conception très soignée et une qualité de construction élevée, même s’il est vrai que les Huawei P40 Pro et Pro + ont une ligne plus attrayante grâce à la finition cascade Il présente son écran sur les côtés, créant un effet d’écran étendu qui attirera tous les regards.

Huawei P40: spécifications et prix

Comme nous l’avons indiqué, il s’agit du modèle “standard”. Il est construit en aluminium et verre, il a une finition tout écran sans encoches, grâce à l’intégration de la caméra frontale dans un petit espace circulaire “flottant” et il a des bords assez contenus, comme on peut le voir sur les images jointes.

À l’arrière, nous avons un île rectangulaire où un ensemble de trois caméras est intégré. Oui, tout cela correspond aux fuites que nous avions vues précédemment et qui nous ont laissé, même, les premiers rendus de proies. Je suis sûr que vous voulez connaître ses spécifications et son prix de vente, donc je ne vous fais pas attendre:

Écran OLED de 6,1 pouces avec une résolution de 2340 x 1200 pixels (60 Hz).

Kirin 990 SoC avec processeur à huit cœurs, Mali-G76 MP16 et GPU 5G.

8 Go de RAM.

128 Go de capacité de stockage.

Trois caméras arrière: 50MP “Ultra Vision” principale, téléobjectif 8MP avec zoom optique 3x et OIS, grand angle 16MP.

Caméra frontale 32 MP avec capteur de proximité.

Batterie de 3800 mAh avec recharge rapide.

En métal et en verre.

Certification IP53.

Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Android 10 comme système d’exploitation avec la couche EMUI 10.1 (sans Google Mobile Services, comme prévu).

Le Huawei P40 sera au prix de 799 euros et sera disponible à partir du 7 avril.

Huawei P40 Pro: spécifications et prix

Il s’agit d’une version améliorée de la précédente qui maintient la qualité des finitions et la ligne de base en termes de design, mais a une mise à niveau matérielle majeure et il est livré avec un écran fini avec effet cascade sur les côtés, il atteint, comme nous l’avons dit, un effet très attractif.

L’arrière maintient l’îlot rectangulaire, bien qu’il intègre une configuration plus complexe de caméras qui lui permet dépasser les performances du modèle standard. Ce sont ses caractéristiques:

Écran OLED de 6,58 pouces avec une résolution de 2640 x 1200 pixels (90 Hz).

Kirin 990 SoC avec processeur à huit cœurs, Mali-G76 MP16 et GPU 5G.

Refroidissement amélioré avec le système de graphène SuperCool à quatre couches pour SoC.

8 Go de RAM.

256 Go de capacité de stockage.

Quatre caméras arrière: 50 MP principal, téléobjectif 12 MP avec zoom optique 5x, grand angle 40 MP et capteur de profondeur 3D (ToF).

Caméra frontale 32 MP avec capteur de proximité et infrarouge.

Batterie de 4 200 mAh avec recharge rapide.

En métal et en verre.

Certification IP68.

Lecteur d’empreintes digitales à écran intégré et reconnaissance faciale.

Android 10 comme système d’exploitation avec la couche EMUI 10.1 (sans Google Mobile Services, comme prévu).

Il sera disponible à partir du 7 avril au prix de 999 euros.

Huawei P40 Pro +: spécifications et prix

Est Le véritable haut de gamme de Huawei, du moins pour l’instant. Nous sommes confrontés à une version améliorée de la précédente qui conserve toutes ses clés au niveau de la conception et qui, comme prévu, a une configuration matérielle supérieure.

Un changement important qu’il présente par rapport au précédent est qu’il n’est pas fini en métal et en verre, mais en métal et céramique, un matériau “premium” qui offre une plus grande résistance aux rayures.

Ensuite, nous laissons votre spécifications et prix en vente:

Écran OLED de 6,58 pouces avec une résolution de 2640 x 1200 pixels (90 Hz).

Kirin 990 SoC avec processeur à huit cœurs, Mali-G76 MP16 et GPU 5G.

Refroidissement amélioré avec le système de graphène SuperCool à quatre couches pour SoC.

8 Go de RAM.

512 Go de capacité de stockage.

Cinq caméras arrière: 50MP principal, téléobjectif 8MP avec zoom optique 3x, téléobjectif 8MP avec zoom optique 10x, grand angle 40MP et capteur de profondeur 3D (ToF).

Caméra frontale 32 MP avec capteur de proximité et infrarouge.

Batterie de 4 200 mAh avec recharge rapide.

Construit en métal et céramique.

Certification IP68.

Lecteur d’empreintes digitales à écran intégré et reconnaissance faciale.

Android 10 comme système d’exploitation avec la couche EMUI 10.1 (sans Google Mobile Services, comme prévu).

Il sera disponible à partir de juin de cette année au prix de 1 399 euros.