Huawei P40 pourrait arriver avec EMUI 10.1, basé sur Android 10

L’année dernière, Huawei a présenté son nouveau système EMUI 10. Le système d’exploitation est basé sur Android 10 et est le dernier skin personnalisé de la société. Apparemment, cependant, la société prévoit déjà de publier une mise à jour, EMUI 10.1, avec la série Huawei P40.

Dans le passé, Huawei a lancé deux versions du système d’exploitation en seulement un an depuis le lancement de la série P20. Le premier était EMUI 8.1 qui a succédé à EMUI 8 (Android 8 Oreo). De même, EMUI 9.1 a suivi EMUI 9 et a été lancé pour la série Huawei P30.

Huawei P40 avec EMUI 10.1 bientôt disponible?

Suivant le même raisonnement, la série P40 devrait arriver avec EMUI 10.1. Cependant, pour l’instant, aucune annonce officielle n’a été faite concernant EMUI 10.1. En d’autres termes, il peut ne pas être lancé, mais il est probable qu’il se retrouve dans le passé des appareils précédents. Si la nouvelle version d’EMUI est lancée, la série P40 sera probablement celle qui recevra le nouveau logiciel.

Pour les non-initiés, EMUI 10 est basé sur le système d’exploitation Android 10 et sa conception UX et l’interface utilisateur est similaire aux fonctionnalités fournies par Android. Cependant, on ne sait pas encore à quoi s’attendre d’une version mise à jour d’EMUI 10. En particulier, on ne sait pas quelles nouvelles améliorations ou changements apporteront EMUI 10.1, mais cela apportera probablement également de meilleures performances matérielles.

La version actuelle du skin personnalisé Huawei intègre la technologie GPU Turbo, qui améliore les graphismes, ainsi que Link Turbo (améliore les vitesses de réseau jusqu’à 70%) et plus encore. En termes de mémoire, le super système de fichiers EROFS permet à la plate-forme Android de transférer les données plus rapidement de 20% et Ark Compiler simplifie les applications tierces de 60%.

Actuellement, EMUI 10 est toujours en cours de lancement pour divers smartphones Huawei et n’est pas disponible pour tout le monde. Malheureusement, nous devrons attendre et voir si la société présentera EMUI 10.1 lors du lancement de sa nouvelle série de smartphones.