Huawei P40 Pro, à quel point le dos complètement en verre est-il fragile?

la la toute nouvelle famille Huawei P40 a été officiellement présentée il y a seulement quelques heures. Le matériel des nouveaux appareils a tout impressionné, notamment en ce qui concerne le secteur photographique du plus haut niveau.

Le fabricant a également tenté de fabriquer des appareils au design unique. Ce résultat était possible grâce à l’utilisation de matériaux haut de gamme et des choix de construction très sophistiqués. les bords incurvés se caractérisent par une surface exposée plus grande, recouverte de verre à la fois à l’avant et à l’arrière.

Cette solution rend le P40 Pro très agréable à regarder et à tenir, mais probablement aussi très fragile. L’utilisateur malheureux sait maintenant quelque chose se retrouve avec un appareil dont le dos est complètement fissuré.

Quelle est la fragilité du Huawei P40 Pro?

la la dynamique de l’accident n’est pas claire, ainsi que l’état de la partie avant est inconnu, probablement endommagé de la même manière. La chose sûre est que l’image montre un Huawei P40 Pro de couleur argent avec le couvercle en verre entièrement tourné. On peut spéculer que les dégâts sont liés à une chute assez difficile, peut-être contre un bord ou en tout cas avec un impact sur le côté du smartphone.

Compte tenu du moment avec lequel cette photo a été publiée, il s’agit probablement d’une unité destinée à l’impression s’est retrouvé entre les mains d’un journaliste distrait. Ou ce pourrait être l’un des prototypes destinés précisément à des tests de ce type. Malheureusement, nous ne pouvons pas quitter le champ des hypothèses et nous fier uniquement à ce que nous voyons.

Cependant, pour répondre à la question “Quelle est la fragilité du Huawei P40 Pro?“, Pour le moment, nous pouvons dire qu’il est assez fragile. Si vous avez l’intention d’acheter l’appareil, il est préférable d’utiliser immédiatement une housse ou de toujours faire très attention à la façon dont vous le manipulez.