Huawei P40 Pro, analyse: ne pouvait pas être

Le Huawei P40 Pro était destiné à être, comme son prédécesseur, l’un des téléphones les plus intéressants de 2020. L’avancée incessante que Huawei a faite ces dernières années dans des domaines tels que la photographie ou le design, aspirait à aboutir à ce nouveau modèle, qui Il rivaliserait une fois de plus avec Samsung et Apple dans le segment le plus élevé du marché.

Mais à la mi-2019, les États-Unis sont arrivés, l’imposition du veto et l’impossibilité d’utiliser les services Google (y compris le Google Play Store) sur les téléphones que la marque a lancés sur le marché à partir de ce moment. L’histoire est largement connue: les États-Unis accusent Huawei d’avoir des liens avec les services de renseignement chinois, d’espionner les citoyens et les sociétés américaines, et donc de mettre en danger la sécurité du pays. Huawei a nié à plusieurs reprises ces faits, mais les États-Unis restent fermes dans leur position. Les arguments que le pays d’Amérique du Nord a publiquement exposés à ce sujet, oui, sont pour l’instant assez limités.

En tout état de cause, la situation issue de ce conflit est que les relations commerciales entre les entreprises américaines et Huawei ne se déroulent pas comme on pouvait s’y attendre en 2020. Et cela affecte également, comme je l’ai dit précédemment, les transactions commerciales avec Google, principal moteur de la plateforme. Android et propriétaire de Google Mobile Services.

Sur le marché européen, le manque de services Google est un obstacle majeur. Les produits de la société Mountain View sont, dans de nombreux cas, la norme dans la société européenne.

Sur le marché européen, le manque de services Google est un obstacle majeur. Les produits de la société Mountain View sont, dans de nombreux cas, la norme dans la société européenne. Lorsque vous souhaitez regarder une vidéo, vous accédez à YouTube. Lorsque vous avez besoin d’un itinéraire vers un lieu, consultez Google Maps. Et lorsque vous souhaitez télécharger une application, vous accédez à Google Play Store. Il existe des alternatives, mais probablement aucune n’est aussi solvable, efficace et populaire que celle de Google.

Huawei, malgré cette situation, est convaincu qu’il peut surmonter ce grand obstacle. Pour cette raison, la société a mis le Huawei P40 Pro en vente et, en parallèle, elle a commencé à promouvoir Huawei Mobile Services, y compris son propre magasin d’applications appelé App Gallery. L’idée est simple, mais, à son tour, elle est complexe à exécuter avec succès. Et il sera également complexe de convaincre une personne de payer environ 1 000 euros pour un produit dans lequel, à la sortie de la boîte aujourd’hui, elle ne pourra pas profiter de nombreuses applications auxquelles le propriétaire est habitué.

Malgré cela, Huawei veut tenter sa chance. Et pour cela, il a construit un produit très solide qui, comme dans les générations précédentes, cherche à combler le fossé entre les équipes les plus respectées du secteur, comme la famille Galaxy S20 ou l’iPhone 11 Pro d’Apple.

Esthétiquement, le Huawei P40 Pro est un produit qui attire l’attention. Le verre incurvé dans quatre directions – qui domine l’avant – lui donne un aspect différent de ses concurrents, bien qu’il ne soit pas nécessairement un meilleur design en soi. Le dos, en revanche, est lui-même un succès incontestable. Le verre au fini mat est très agréable au toucher; la disposition du module photographique arrière est bien résolue; et la nouvelle gamme de couleurs transmet plus de sécurité, d’élégance et d’intemporalité que les dégradés stridents de la génération précédente.

Le Huawei P40 Pro dispose d’un écran OLED incurvé sur les côtés, comme de nombreux autres smartphones haut de gamme. Esthétiquement, cela peut être frappant, mais il existe des scénarios dans lesquels, fonctionnellement, il soustrait. Par exemple: certains éléments de l’interface entrent dans la courbure (comme les touches du clavier), ce qui rend difficile d’appuyer. Pour les versions futures, il serait positif de réduire le rayon de courbure ou tout simplement de s’en passer.

Une autre caractéristique de l’écran est la double perforation à travers laquelle émergent les caméras frontales. Cette solution est réussie, car elle permet d’étendre un peu plus l’écran vers les bords. Le seul problème dans ce cas est la taille de la perforation, qui est quelque peu visuellement intrusive. Cela dit, sa grande taille n’est pas une question de hasard: à l’intérieur, plusieurs capteurs vivent, pas seulement avec une caméra frontale – comme cela se produit dans le Galaxy S20.

En ce qui concerne la qualité du panneau lui-même, l’OLED de 6,58 pouces du Huawei P40 Pro offre une bonne qualité d’image, même s’il reste un pas derrière d’autres produits comme le Galaxy S20 Ultra ou l’iPhone 11 Pro, dont les écrans Les OLED sont reconnues comme les plus avancées de l’industrie en termes de précision des couleurs, de niveaux de luminosité, etc.

L’écran a une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui enrichit considérablement l’expérience d’utilisation du produit. Tout semble beaucoup plus fluide.

En ce qui concerne la représentation des couleurs, le Huawei P40 Pro active par défaut un mode d’image qui sursature les couleurs pour attirer l’attention des consommateurs. Cette pratique, également visible sur d’autres modèles concurrents, se révèle être une erreur, car elle conduit l’utilisateur à effectuer des retouches photographiques incorrectes, met fin à certaines nuances dans la reproduction de contenu multimédia, etc. Le paramètre peut facilement être modifié dans les paramètres de l’appareil, mais ce serait bien si, par défaut, le Huawei P40 Pro affichait des couleurs neutres et réalistes, plutôt que des tons forts et inutilement flashy.

L’écran, en plus de ce qui précède, a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui enrichit considérablement l’expérience d’utilisation du produit. Tout mouvement ou transition qui a lieu sur l’interface est beaucoup plus fluide, plus continu et plus fluide. Le taux, cependant, n’est pas aussi élevé que les 120 Hz du OnePlus 8 Pro ou du Galaxy S20 Ultra, qui ont donné le ton à cet égard.

Le sentiment de fluidité susmentionné est également apporté par le SoC Kirin 990 de Huawei, le plus avancé à ce jour dans son catalogue. Ce chipset ne surpasse pas les autres SoC tels que Snapdragon 865 de Qualcomm ou A13 Bionic d’Apple, mais en pratique, cette différence est à peine perceptible. Quiconque utilise le Huawei P40 Pro sera probablement agréablement satisfait à cet égard.

Un changement notable lié aux performances est l’inclusion de la mémoire UFS 3.0, qui accélère toutes les tâches d’écriture / lecture sur le stockage de l’appareil. En 2019, certains modèles ont commencé à intégrer ce composant, et maintenant Huawei monte également dans ce train.

Le Kirin 990 SoC permet également la connectivité 5G que de nombreux opérateurs déploieront au cours de cette 2020. Dans le cas de Huawei, le modem est intégré au SoC, contrairement à la proposition Qualcomm, qui représente une étape notable en termes de miniaturisation et la consommation d’énergie. Le Huawei P40 Pro, en outre, est compatible avec la norme autonome, avec la norme non autonome et avec des technologies telles que DSS, de sorte que vous pouvez vous connecter aux réseaux actuels et futurs. La seule absence à cet égard est la compatibilité avec les bandes mmWave, bien que la majorité des opérateurs européens ne déploient pas ce type de réseau pour le moment, cela ne devrait donc pas être un problème à court terme.

En ce qui concerne l’autonomie, le comportement du Huawei P40 Pro est assez solide. Il ne sera pas en tête du classement absolu, mais il reste dans la même gamme que d’autres équipes comme l’iPhone 11 Pro ou le Huawei P30 Pro, tous deux reconnus pour leur grande autonomie.

Si nécessaire, en plus, l’utilisateur peut recharger la batterie du Huawei P40 Pro en utilisant le câble USB-C (jusqu’à un maximum de 40 W) ou via un chargeur sans fil Qi (jusqu’à 27 W). Cela signifie donc que le téléphone Huawei peut se recharger extrêmement rapidement quelle que soit la méthode que le client souhaite utiliser. Cependant, la seule chose dont vous aurez besoin est un chargeur capable de fournir une puissance élevée.

S’il y a un aspect dans lequel Huawei a l’intention d’attirer l’attention, c’est la photographie. La proposition photographique que le Huawei P40 Pro apporte est extrêmement efficace et polyvalente, rivalisant avec les meilleurs du secteur dans la grande majorité des situations.

L’épine dorsale de tout cela est le capteur de 50 mégapixels, qui a non seulement une résolution plus élevée, mais est également plus grand. C’est le moyen le plus naturel et le plus naturel d’améliorer un appareil photo et d’obtenir de meilleurs résultats, ce qui en fait une décision très sage.

Dans les environnements très sombres, le P40 Pro capte beaucoup plus de lumière que ses concurrents directs. La différence est surprenante.

Les points forts de ce capteur, la matrice RYYB et les différents systèmes impliqués dans le processus photographique sont particulièrement visibles lors de la prise de photos dans des environnements très sombres. Dans ces situations, le P40 Pro capte beaucoup plus de lumière que ses concurrents directs. La différence devient surprenante.

Dans ces situations, le Huawei P40 Pro propose également le mode nuit populaire, qui vous permet d’extraire un peu plus de lumière de la scène. Cependant, il existe des situations dans lesquelles le capteur principal, avec le mode nuit inactif, produit des photos avec plus de détails, un meilleur éclairage et plus équilibrées que celles capturées avec le mode nuit activé.

En photographie de jour, Huawei a fait une percée en matière de traitement des couleurs. Les nouveaux algorithmes de traitement génèrent des images plus neutres, réalistes et agréables, ce qui est une étape très positive. Pourtant, je pense que les algorithmes de l’iPhone 11 Pro sont encore une étape au-dessus lorsqu’il s’agit de gérer certains détails liés à l’éclairage, la couleur, les textures, etc.

En plus du nouveau capteur principal, le P40 Pro dispose d’un téléobjectif à cinq grossissements qui offre beaucoup de gameplay à l’utilisateur, non seulement en raison de la possibilité de se rapprocher d’objets très éloignés, mais également en raison de la façon dont il modifie la perspective. Les résultats sont également bons, surtout dans des conditions d’éclairage favorables.

Ce zoom peut être combiné, comme dans les modèles précédents, avec un recadrage numérique jusqu’à 50x. Jusqu’à un grossissement de 10x, la qualité est assez bonne si la lumière est abondante.

Huawei a fait une percée en matière de traitement des couleurs. Les nouveaux algorithmes de traitement génèrent des images plus neutres, réalistes et agréables, ce qui est une étape très positive.

Concernant le grand angle, il offre de très bons résultats à la fois en détail et en interprétation de la scène. Bien sûr: sa focale est supérieure au grand angle du Galaxy S20 ou de l’iPhone 11 Pro, donc l’effet “fish-eye” est moins prononcé.

Tout cela, en plus, est complété par un capteur ToF qui aide à couper les sujets avec précision lors de la prise de photos en mode portrait. Le traitement des tons de peau, dans ce mode, s’est amélioré, bien que des modèles tels que l’iPhone 11 Pro suivent un petit pas en avant.

La vie sans Google

En tant que produit, le Huawei P40 Pro est très solvable. Ce n’est peut-être pas le plus avant-gardiste dans tous les aspects, mais, dans un univers parallèle dans lequel le conflit entre les États-Unis, Huawei et la Chine n’existait pas, ce smartphone serait l’un des téléphones les plus intéressants cette année. Il y aurait, oui, plus de concurrence que jamais à vos côtés: les produits habituels de Samsung et Apple et, en plus, les nouvelles propositions d’Oppo et OnePlus, qui ont commencé 2020 avec une grande force.

Cependant, ce n’est pas la réalité que nous vivons. Le P40 Pro n’a pas les services de Google, et bien que les efforts de Huawei aient un effet – il y a de plus en plus d’applications populaires dans la galerie d’applications – le chemin à parcourir est encore long. Et oui, il existe des méthodes alternatives qui vous permettent d’installer des applications qui ne sont pas disponibles dans la boutique Huawei, mais qui comportent toutes un compromis, soit du côté de la sécurité, soit du côté de la mise à jour, soit au prix de certaines fonctions du application.

Dans un univers parallèle où le conflit entre les États-Unis, Huawei et la Chine n’existait pas, ce smartphone serait l’un des téléphones les plus intéressants de cette année.

À moins que vous ne soyez un fan de la marque, que vous ayez la volonté nécessaire et que vous sachiez installer toutes les applications dont vous avez besoin tout en minimisant les risques, le Huawei P40 Pro n’est pas un achat recommandé. Peu importe la qualité de votre appareil photo, la durée de vie de la batterie ou la performance du SoC s’il n’y a pas d’applications facilement accessibles, sécurisées et correctement optimisées pour exploiter ces capacités.

Se différencier dans le prix aurait été un moyen de faire légèrement pencher la balance en votre faveur, mais ce n’est pas le cas non plus. Le Huawei P40 Pro est commercialisé pour environ 1000 euros, une fenêtre similaire à celle de produits tels que le Galaxy S20 +, le OnePlus 8 Pro ou l’iPhone 11 Pro, qui ne subissent pas ce revers et constituent donc une meilleure option d’achat.