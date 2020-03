Huawei P40 Pro: caractéristiques, prix et avis

Après près d’un an d’opposition des États-Unis à l’accès aux services et aux applications de Google, Huawei poursuit son chemin en se retirant non seulement vers sa propre technologie, mais aussi à bien des égards. Après s’être rapproché des merveilles du zoom optique en 2019 avec un objectif au format périscope que de nombreux fabricants ont souhaité rapprocher, le géant chinois des télécommunications prend le relais du Huawei P30 Pro.

En 2020, cependant, Huawei P40 Pro Il ne sera pas le plus performant des mobiles de la marque, ce qui laisse la place à une version qui allie la grande taille de la version Pro à de meilleurs matériaux et encore plus de capacités photographiques, le P40 Pro +.

Dans le cas du P40 Pro, nous voyons ceux de Shenzhen mettre à jour l’appareil sur plusieurs fronts, de sa conception à ses performances, offrant maintenant un pari qui saute dans le train des tendances mobiles de 2020.

Huawei P40 Pro, tout bord est écran

À cette occasion, Huawei considère que l’encoche est terminée, passant à une caméra frontale perforée sur l’écran qui sera également multiple. Dans ce cas, un design incurvé aussi agressif que celui du Huawei Mate 30 est jeté, et le bouton de volume reste. En retour, il se courbera également sur ses bords supérieur et inférieur, pour la première fois sur un smartphone.

Votre écran reçoit un panneau de Technologie OLED 6,6 pouces, qui atteint une résolution quelque peu inhabituelle et à mi-chemin entre FullHD + et QuadHD +, avec son 1200 pixels de large.

Il comprendra également des taux de rafraîchissement élevés. Dans le cas du Huawei P40 Pro, monte à une fréquence de 90 Hz, que nous avons déjà vu l’année dernière dans les modèles OnePlus 7 Pro et successifs, ainsi que cette année, nous avons déjà dépassé. Pour référence, le nouvel Oppo Find X2 atteint 120 Hz avec une résolution QHD +.

À l’intérieur, nous verrons le Kirin 990 dans sa version 5G, nous pouvons donc nous attendre à de grandes performances. Celui-ci sera supérieur à celui du Mate 30 Pro, notamment dans les tâches d’apprentissage automatique, grâce en partie à un processus de fabrication amélioré.

Il sera combiné avec 8 Go de RAM qui restent, à ce jour et continueront à l’être pendant plusieurs années, plus que suffisant pour tous types d’utilisations et multitâche. Ceci est combiné avec une mémoire de 256 Go de capacité.

À l’intérieur, nous trouvons une batterie de taille identique, qui atteindra 4200 mAh du P30 Pro. Cela se répétera dans sa charge rapide, qui atteindra 40 W par câble, mais équivaut à 27 W par charge sans fil. Il sera également réversible de charger des accessoires tels que le Huawei FreeBuds 3 ou d’autres téléphones.

Huawei P40 Pro vs Huawei P30 Pro, ce qui a changé

On voit rapidement ce que aspects dans lesquels il s’est amélioré Le Huawei P40 Pro par rapport à la génération précédente, le Huawei P30 Pro, avec un simple coup d’œil aux spécifications techniques.

Huawei P40 Pro

Huawei P30 Pro

Affichage

6,6 “19,8: 9 OLED, FullHD + (1200p), 90 Hz

6,5 “19,5: 9 OLED, FullHD +

La taille

73 x 158 mm

73 x 158 mm

Grosseur

8,9 mm

8,4 mm

Le poids

203 grammes

192 grammes

Processeur

Kirin 990 5G, 7 nm +

Kirin 980, 7 nm

RAM

8 Go

8 Go

La mémoire

256 Go et NMCard

128, 256, 512 Go et NMCard

Appareil photo principal

50 MP RYYB f / 1.9, large 40 MP f / 1.8, zoom 5x 12 MP f / 3.4 et capteur ToF

40 MP RYYB f / 1.6, large 20 MP f / 2.2, zoom 5x 8 MP f / 3.4 et ToF

Caméra frontale

32 MP f / 2.2, capteur IR et capteur ToF

32 MP f / 2.0

La batterie

4200 mAh, charge rapide 40 W, charge sans fil 27 W

4200 mAh, charge rapide 40 W, charge sans fil 15 W

Résistance

IP68

IP68

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Connectivité

5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

4G (LTE Cat 21), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, pas de prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Système

Android 10

Android 9 Pie

Lancement

7 avril 2020

Avril 2019

Prix ​​officiel

999 euros

949, 1049, 1199 euros

Zoom optique 50 MP et 5x, un appareil photo amélioré

Cette fois l’occasion il n’y a pas de grandes surprises en termes de paramètres photographiques, qui reste essentiellement intact de la dernière génération, laissant quelques surprises pour le P40 Pro +.

Huawei

Oui, nous voyons que Huawei intègre maintenant un nouveau capteur, qui reprend sa matrice RYYB – avec laquelle ils captent la plus grande quantité de lumière, précise la marque -, ce qui représente l’une des meilleures caractéristiques dans lesquelles elle pourrait le faire. Il est dans sa taille, qui atteint jusqu’à 1 / 1,28 pouces, poursuivant la montée en surface sensible qui ajoute un outil qui fonctionne pour obtenir des résultats de photographie, augmentant légèrement la résolution à 50 MP.

Son grand angle atteint également 40 MP, dans ce que nous avons déjà vu avec le Mate 30 Pro comme appareil photo grand format, ce qui donnera également de bons résultats en termes d’enregistrement vidéo.

Le téléobjectif est maintenu avec des capacités de Zoom optique 5x ou 5x, avec un capteur qui s’élève à 12 MP au format périscope. Huawei parle d’un zoom qui, oui, maintient son zoom numérique maximum de 50x, mais avec une meilleure réponse dans des conditions de faible luminosité – jusqu’à 40% plus lumineux – en incorporant une matrice RYYB.

De Huawei, ils parlent d’un nouvelle génération de moteur de traitement L’imagerie AI, le renouvellement des efforts autour du mode nuit et l’introduction d’un nouveau mode XD Fusion Engine qui combine la capture de plusieurs photos pour donner une image de meilleure qualité.

Quant à la vidéo, Huawei répète avec les grandes vertus que nous avons vues dans Mate Mate: enregistrer sur 7680 ips au ralenti extrême, ISO maximum à 51200, time-lapse en 4K … mais aussi des nouvelles comme zoom audio lors de l’enregistrement et une stabilisation améliorée.

On n’oublie pas non plus son caméra frontale, qui grandit désormais avec un triple capteur. Le plus concentré sur le terminal sera son appareil photo 32 MP avec ouverture f / 2.2, mais il possède également un appareil photo avec un capteur infrarouge avec détection de gestes, ainsi qu’un capteur de proximité.

Huawei P40 Pro: lancement, disponibilité et prix

Huawei

Le P40 Pro sera disponible pour 999 euros dans sa version 8 et 256 Go, à partir du 7 avril prochain. Il arrivera dans un total de cinq couleurs au total: noir, bleu, blanc, argent et or.

