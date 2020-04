HUAWEI P40 Pro envisage l’avenir en utilisant le téléphone au centre de votre monde intelligent

La vision de Huawei pour des appareils sécurisés et intelligents a commencé bien avant que l’IA ne devienne un mot à la mode dans l’industrie. Le Huawei Mate 20 Pro sorti en 2018 avec le chipset Kirin 970 a été l’un des premiers téléphones à disposer d’un module indépendant de l’unité de traitement neuronal (NPU). Le Kirin 970 a jeté les bases sur lesquelles Huawei a construit sa stratégie de vie AI transparente 1 + 8 + N.

La façon dont Huawei envisage l’avenir est d’utiliser le téléphone au centre de votre monde intelligent. Le téléphone agit comme le cœur derrière 8 catégories d’appareils qui communiquent ensuite à d’innombrables autres points d’extrémité. Le chipset Kirin 990 5G avec une architecture optimisée à double NPU présente sur la série Huawei P40 qui rend les suggestions et la prise de décision sur l’appareil très réactives et intelligentes d’une toute nouvelle façon.

Cela permet à la série P40 de communiquer intelligemment avec des suggestions sur l’appareil et des capacités de prise de décision pour contrôler les appareils de huit catégories qui l’entourent: PC, tablettes, téléviseurs, haut-parleurs, lunettes, écouteurs, montres et télématique. En utilisant ces types d’appareils, l’écosystème se développe en contrôlant d’innombrables autres produits allant des appareils IoT aux voitures.

La meilleure partie est que toutes les données sur l’appareil sont traitées et stockées localement sur le téléphone, libérant les utilisateurs des soucis omniprésents associés à la fuite de données pendant la transmission ou dans le stockage sur le cloud. La sécurité de vos données est primordiale en ce qui concerne les produits Huawei tels que la série P40 Pro.

La commodité de l’utilisation de nos téléphones nous a certainement facilité la vie, mais des technologies telles que le déverrouillage du visage et les paiements via votre téléphone doivent être sécurisées. Beaucoup de gens ne savent pas que de nombreux fabricants d’appareils conservent leurs données biométriques telles que par empreinte digitale, identification faciale, iris ou reconnaissance d’empreinte vocale sur le cloud.

Si au cours du transfert de données ou du stockage sur le cloud, des données utilisateur sont accidentellement divulguées ou obtenues illégalement par des acteurs malveillants, cela peut causer un préjudice personnel et financier incommensurable. Huawei adopte une approche différente, se tenant à des normes beaucoup plus strictes que celles qui sont omniprésentes dans l’industrie, et insiste sur le fait que toutes les données biométriques doivent être conservées uniquement sur le téléphone de l’utilisateur.

Cela signifie que toutes vos données personnelles sont cryptées et stockées en toute sécurité dans une zone de confiance sur votre téléphone, et y restent sous clé, ne laissant aucune possibilité de divulgation de confidentialité.

(Crédit d’image: HUAWEI)

Sur chaque “super-appareil” Huawei, les données générées à partir des informations biométriques dans Huawei Pay, Secure Key, SkyTone et une myriade d’autres fonctionnalités sensibles à la confidentialité, sont étroitement surveillées par iTrustee, avec des mesures détaillées en place pour garantir la confidentialité des utilisateurs et sécurité des données.

Huawei a mis en place un système d’exploitation isolé de l’environnement d’exécution sécurisé (TEE) qui a été établi via le chipset ARM® TrustZone®. TEE fonctionne en dehors de l’environnement ouvert d’Android et dont la conception du micro-noyau utilise des méthodes propriétaires de «vérification formelle» pour adapter la sécurité et la fiabilité, comme certifié par CC EAL5 +, qui est la norme la plus élevée pour les noyaux de système d’exploitation accessibles sur le marché.

Sous cette architecture, le traitement de bout en bout des données biométriques des utilisateurs, y compris la gestion, le déchiffrement, la vérification et le stockage, se déroule dans un environnement complètement isolé. Le cadre Android ouvert est uniquement utilisé pour lancer l’authentification des informations et la collecte des résultats, et n’est pas fourni avec l’accès aux données elles-mêmes.

(Crédit d’image: HUAWEI)

Huawei a réalisé sa vision de la connectivité et de la sécurité avec la sortie d’EMUI 10 qui a été saluée comme le «fondement d’une vie intelligente et entièrement connectée à l’avenir. Huawei a fait une nouvelle percée avec son paradigme de« super-appareil », qui est sûr pour déclencher un torrent d’innovations perturbatrices qui rendent l’intelligence interconnectée et tous scénarios universellement accessible.

Avec un appareil Huawei comme la série P40, l’intelligence artificielle AI Life ne réside plus dans l’imagination des écrivains de science-fiction, mais est une réalité vivante et respirante pour les consommateurs de Huawei. Si vous souhaitez découvrir une tranche d’avenir, vous devez vous immerger dans l’écosystème de Huawei.

TechRadar Middle East a créé ce contenu dans le cadre d’un partenariat payant avec Huawei.