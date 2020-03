Huawei P40 Pro et P40 officiel: meilleurs prix pour les meilleurs smartphones Tecnoandroid

Le moment que tous les fans de Huawei et tous les amateurs de technologie en général attendaient est enfin arrivé. Huawei P40 et P40 Pro sont enfin officiellement dévoilés. la deux nouveaux haut de gamme du groupe asiatique donnera beaucoup de mal à la compétition.

Commençons immédiatement par le prix: 1049.90 euros ramener à la maison Huawei P40 Pro et 799,90 euros pour le petit frère Huawei P40.

Huawei, comme toutes les autres entreprises technologiques, a été contraint, en raison d’un cas de force majeure (COVID-19), de dévoiler ses deux nouveaux joyaux lors d’une conférence en streaming dédiée à nouvelle série P40. Initialement prévue pour le MWC 2020, malheureusement annulée par la suite, la conférence nous a montré beaucoup de nouvelles. Découvrons ensemble en détail.

Huawei P40 Pro: le meilleur appareil photo du marché

Le fait que la série P était connue pour son excellente qualité de prise de vue est bien connu. Il est cependant moins évident de répéter année après année. Huawei P40 Pro permet d’excellentes prises de vue dans toutes les conditions d’éclairage et donne le meilleur, surtout la nuit. Lorsque les conditions d’éclairage sont presque nulles. De plus, le zoom 50X, même la nuit, est quelque chose d’impressionnant. Digne du meilleur film de science-fiction.

Bien sûr, il y a aussi de petites défaillances, incontournables. En effet, la seule défaillance, en réalité, d’un smartphone parfait: l’absence de services Google. Une mauvaise chose pour ceux qui ont le temps et veulent suivre un guide en ligne pour se déplacer. Dans les prochains jours, nous vous expliquerons comment le faire en détail. En attendant, sachez simplement que Huawei, malgré les implications connues pour l’interdiction de Trump, a déjà trouvé son chemin sans divers appareils. La galerie d’applications et TrovApp remplacent presque complètement le Google Play Store. De nombreuses applications sont déjà présentes et constamment mises à jour. Pour tous les autres, il y a aussi la possibilité de les utiliser depuis la version du navigateur.

Pour moi vidéos tournées en 4K avec la caméra vidéo, cliquez ici.

Mais venons-en à spécifications techniques d’exception:

afficher 6.58 “OLED (2640 × 1200 px, 475ppi);

HUAWEI Acoustic Display Technology, technologie capable d’émettre du son directement depuis l’écran, d’élargir la surface auditive et d’assurer un maximum d’intimité sur appel;

Kirin 990 5G Octa-Core avec un processus de production 7 nm (2 x Cortex-A76 (2,86 GHz) + 2 x Cortex-A76 (2,36) + 4 x Cortex-A53 (1,95 GHz);

Android 10 Open Source et EMUI 10.1;

8 Go de RAM + 256 Go de ROM, extensible via micro-SD jusqu’à 256 Go;

Quatre cames Leica – Principal: 50MP UltraVision, 23 mm, f / 1.9, caméra OIS + Cine Ultra grand angle 40MP, 18 mm, f / 1.8 pour 4K Time Lapse e Ralenti jusqu’à 7680 ips + Téléobjectif périscopique: 12MP Optique 5x, 125 mm, f / 3.4 + caméra TOF 3D;

chambre 32MP avant deux caméras avant avec capteur supplémentaire pour la profondeur et HDR +;

Batterie de 4.200mAh avec SuperCharge 40W et recharger Sans fil rapide 40 W;

IP68: certifié pour résister aux éclaboussures, aux chutes et à la poussière. Immersion dans l’eau jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes maximum;

NFC, USB Type-C 3.1, GPS (jusqu’à 1 mètre de proximité), Bluetooth 5.0;

5G;

soutien WiFi 6 jusqu’à 2,4 Gbit / s.





Huawei P40: le bon compromis

Le frère cadet de la série a toujours été le bon compromis. Encore une fois, il est reconfirmé comme ceci: beaucoup de substance au bon prix, que nous réitérons être à 799,90 €.

Voici quelques détails, pour plus d’informations sur l’utilisation quotidienne des deux appareils, nous vous renvoyons à notre revue complète qui sera publiée dans les prochains jours:

afficher 6.1 “OLED (2340 × 1200 px, 431ppi);

HUAWEI Acoustic Display Technology, technologie capable d’émettre du son directement depuis l’écran, d’élargir la surface auditive et d’assurer un maximum d’intimité sur appel;

Kirin 990 5G Octa-Core avec processus de production a 7 nm (2 x Cortex-A76 (2,86 GHz) + 2 x Cortex-A76 (2,36) + 4 x Cortex-A53 (1,95 GHz);

Android 10 Open Source et EMUI 10.1;

8 Go de RAM + 128 Go de ROM, extensible via micro-SD jusqu’à 256 Go;

Trois cames Leica – Principal: 50MP UltraVision, 23 mm, f / 1.9, OIS + Caméra Ciné Ultra Grand Angle 16MP, 17 mm, f / 2.2 + Zoom téléobjectif: 8MP 3x optique, 80 mm, f / 2.4, OIS;

Chambre avant de 32MP deux caméras avant avec capteur supplémentaire pour la profondeur et HDR +;

Batterie de 3 800 mAh avec SuperCharge 22.5W;

IP63;

NFC, USB Type-C 3.1, GPS (jusqu’à 1 mètre de proximité), Bluetooth 5.0;

5G;

soutien WiFi 6 jusqu’à 2,4 Gbit / s.

