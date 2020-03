Huawei P40 Pro et P40 Pro + vs iPhone 11 Pro, Galaxy S20 Ultra et plus

Aujourd’hui, Huawei a enfin renouvelé, à travers un streaming inhabituel adapté aux circonstances mondiales, sa nouvelle gamme Huawei P40. Parmi la nouvelle série, déjà formée par les Huawei P40 Lite, Huawei P40, Huawei P40 Pro et un tout nouveau Huawei P40 Pro +.

Cela ouvre une nouvelle ère dans la référence haut de gamme du constructeur chinois, qui ne nie pas les caractéristiques élevées à bord de ses meilleurs terminaux, mais aussi ne tire pas le prix que l’on voit dans cette version Pro.

De cette façon, Huawei embrasse ce qui a été vu dans le Galaxy S20 Ultra ou dans le récent Oppo Find X2 Pro, qui osent aller au-delà du zoom et de la barrière de 1000 euros.

Le P40 Pro se positionne donc comme l’un des terminaux les plus ambitieux au niveau technique, mis à jour dans son intégralité pour les meilleurs composants disponibles et les dernières tendances. Les changements par rapport à la génération précédente s’accumulent sur l’ensemble de l’appareil, mais sont surtout concentrés dans sa section technique.

Souvenons-nous cependant que contrairement à la génération précédente, Huawei n’a pas cette fois la capacité commerciale d’inclure le Services et applications Google que nous avons vu dans les Huawei P30 et P30 Pro.

Huawei P40 Pro vs iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S20 + et Google Pixel 4 XL

Huawei

Le Huawei P40 Pro se positionne donc comme une alternative plus que solide en termes de performances. Avec le meilleur processeur disponible dans sa gamme et plus de suffisamment de mémoire.

Comme on le voit, le Huawei P40 Pro se répète dans un grand format, comme pratiquement tous les appareils de la plus haute gamme, sauvant l’iPhone 11 Pro dans sa version standard. Il comprend, en plus des trois capteurs communs – angulaire, grand angle et zoom -, un capteur ToF pour la mesure de la profondeur.

L’approche, mais aussi le prix, est très similaire à celui que l’on voit autour de ces propositions. Tout comme le Samsung avec son Galaxy S20 +, qui comprend également ce nouveau capteur.

Enfin, nous voyons que l’approche la plus différente continue d’être celle de Google avec son Pixel 4 XL, avec un design qui ne rejette pas encore les bords – où il inclut Project Soli – ou un module de caméra qui ne comprend que deux capteurs.

Huawei P40 Pro

iPhone 11 Pro

Samsung Galaxy S20 +

Google Pixel 4 XL

Affichage

6,6 “OLED, FullHD + (1200p), 90 Hz

5,8 “, OLED, FullHD + (1125p)

6,7 “, OLED, QHD + (1440p), 120 Hz

6,3 “, OLED, QHD + (1440p), 90 Hz

La taille

73 x 158 mm

71 x 144 mm

74 x 162 mm

75 x 160 mm

Grosseur

8,9 mm

8,1 mm

7.8 mm

8,2 mm

Le poids

203 grammes

188 grammes

186 grammes

193 grammes

Processeur

Kirin 990 5G, 7 nm +

Apple A13, 7 nm +

Exynos 990, 7 nm

Snapdragon 855 en 7 nm et Pixel Neural Core

RAM

8 Go

4 Go

8.12 LPDDR5

6 Go

La mémoire

256 Go et NMCard

64, 256, 512 Go

128, 512 Go UFS 3.0 et microSD

64, 128 Go

Appareil photo principal

50 MP RYYB f / 1.9, large 40 MP f / 1.8, zoom 5x 12 MP f / 3.4 et capteur ToF

12 MP f / 1.8, grand angle 12 MP f / 2.4 et zoom 2x 12 MP f / 2.0

12 MP f / 1.8, zoom optique hybride 3x 64 MP f / 2.0, grand angle 12 MP f / 2.2 et capteur ToF

Zoom optique 12,2 MP et 1,8x

Caméra frontale

32 MP f / 2.2, capteur IR et capteur ToF

12 MP f / 2.2

20 MP f / 2.2, perforé

Grand angle 8MP

La batterie

4200 mAh, charge rapide 40 W, charge sans fil 27 W

3050 mAh, charge rapide 18 W, chargement sans fil

4500 mAh, charge rapide, charge rapide sans fil

3700 mAh, charge rapide 18 W, charge sans fil 11 W

Résistance

IP68

IP68

IP68

IP68

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Identifiant du visage

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran, ultrasonique

Déverrouillage du visage 3D et détection de mouvement

Connectivité

5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, Lightning, Jackless, UWB U1, GPS, Glonass, Galileo, QZSS

Versions 4G et 5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

4G (LTE Cat 18), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, pas de prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Système

Android 10

iOS 13

Android 10

Android 10

Lancement

7 avril 2020

Septembre 2019

6 mars 2020

21 octobre 2019

Prix ​​officiel

999 euros

1159, 1329, 1559 euros

1009, 1109 euros

899, 999 euros

Huawei P40 vs Oppo Find X2 et OnePlus 7T Pro

Huawei

Le Huawei P40 est également en concurrence avec le récent Oppo Find X2 ou le moins d’un OnePlus 7T Pro. Ces terminaux ont pratiquement les meilleures fonctionnalités au lancement. Ou du moins proche du meilleur que son prix non atteint puisse acheter.

Huawei P40 Pro

Oppo Find X2

OnePlus 7T Pro

Affichage

6,6 “OLED, FullHD + (1200p), 90 Hz

6,7 “, OLED, QHD + (1440p), 120 Hz

6,7 “OLED, QHD + (1440p), 90 Hz

La taille

73 x 158 mm

74 x 165 mm

76 x 163 mm

Grosseur

8,9 mm

8,0 mm

8,8 mm

Le poids

203 grammes

196 grammes

206 grammes

SoC

Kirin 990 5G, 7 nm +

Muflier 865, 7 nm

Snapdragon 855+, 7 nm

RAM

8 Go

12GB LPDDR5

8, 12 Go

La mémoire

256 Go et NMCard

256 Go UFS 3.0

256 Go UFS 3.0

Appareil photo principal

50 MP RYYB f / 1.9, large 40 MP f / 1.8, zoom 5x 12 MP f / 3.4 et capteur ToF

48 MP f / 1,7, large 12 MP f / 2,2 et zoom 3x 13 MP f / 2,2

48 MP f / 1,6, zoom 3x 8 MP f / 2,4 et ultra grand angle 16 MP f / 2,2

Caméra frontale

32 MP f / 2.2, capteur IR et capteur ToF

32 MP, perforé

16 MP f / 2.0, pop-up

La batterie

4200 mAh, charge rapide 40 W, charge sans fil 27 W

4200 mAh, charge rapide 65 W

4085 mAh, charge rapide 30 W

Résistez.

IP68

IP54

–

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Connecter

5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sans prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Système

Android 10

Android 10

Android 9 Pie

Lancer.

7 avril 2020

Mai 2020

17 octobre 2019

Prix ​​officiel

999 euros

999 euros

759 euros

Huawei P40 Pro + vs iPhone 11 Pro, Galaxy S20 Ultra et Oppo Find X2 Pro

Huawei

Mais si on ouvre vraiment le portefeuille sans regarder, il y a déjà plusieurs fabricants qui fournissent des nouvelles autour d’une barrière qui semble être tirée environ 1400 euros.

C’est dans cette gamme que iPhone 11 Pro Max d’Apple à Galaxy S20 Ultra de Samsung ou Oppo Find X2 Pro, mais ce sont les deux derniers qui correspondent le mieux à la proposition de Huawei.

Et c’est que le Find X2 Pro et le Galaxy S20 Ultra ont des améliorations dans la section appareil photo pour ce modèle avec de plus grandes capacités, en particulier par rapport à son zoom étendu.

Samsung combine un zoom optique 4x avec une haute résolution pour atteindre le nombre magique de Grossissement 100xTandis que Huawei télécharge son développement sur un objectif reformulé qui atteint 10 grossissements optiques à l’intérieur. En tant que point intermédiaire, il fournit un zoom 3x, ce oui, traditionnel.

De son côté, le Find X2 Pro intègre un zoom optique 5x, atteignant un chiffre plus modéré mais non négligeable de 60x.

La proposition Huawei et les récentes d’Oppo et de Samsung ont un ajout supplémentaire, cette fois dans leur section design. Il s’agit du matériaux céramiques, plus fort et plus léger que les habituels métalliques.

Huawei P40 Pro +

iPhone 11 Pro Max

Samsung Galaxy S20 Ultra

Oppo Find X2 Pro

Affichage

6,6 “OLED, FullHD + (1200p), 90 Hz

6,5 “, OLED, FullHD + (1242p)

6,9 “, OLED, QHD + (1440p), 120 Hz

6,7 “, OLED, QHD + (1440p), 120 Hz

La taille

73 x 158 mm

78 x 158 mm

76 x 167 mm

74 x 165 mm

Grosseur

8,9 mm

8,1 mm

8,8 mm

8,8 mm

Le poids

203 grammes

226 grammes

220 grammes

200, 207 grammes

Processeur

Kirin 990 5G, 7 nm +

Apple A13, 7 nm +

Exynos 990, 7 nm

Muflier 865, 7 nm

RAM

8 Go

4 Go

12, 16 Go LPDDR5

12GB LPDDR5

La mémoire

512 Go et NMCard

64, 256, 512 Go

128, 512 Go UFS 3.0 et microSD

512 Go UFS 3.0

Appareil photo principal

50 MP RYYB f / 1.9, large 40 MP f / 1.8, zoom 3x, zoom 10x 8 MP f / 2.4 et capteur ToF

12 MP f / 1.8, 2x zoom 12 MP f / 2.0 et 12 MP f / 2.4 large

108 MP f / 1.8, zoom optique 4x 48 MP f / 3.5, grand angle 12 MP f / 2.2 et capteur ToF

48 MP f / 1.7, large 48 MP f / 2.2 et zoom 5x 13 MP f / 3.0

Caméra frontale

32 MP f / 2.2, capteur IR et capteur ToF

12 MP f / 2.2

40 MP f / 2.2, perforé

32 MP, perforé

La batterie

4200 mAh, charge rapide 40 W, charge sans fil 27 W

3970 mAh, charge rapide 18 W, charge sans fil

5000 mAh, charge rapide, charge rapide sans fil

4260 mAh, charge rapide 65 W

Résistance

IP68

IP68

IP68

IP65

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Identifiant du visage

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran, ultrasonique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Connectivité

5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, Lightning, Jackless, UWB U1, GPS, Glonass, Galileo, QZSS

5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sans prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Système

Android 10

iOS 13

Android 10

Android 10

Lancement

Juin 2020

Septembre 2019

6 mars 2020

Mai 2020

Prix ​​officiel

1399 euros

1259, 1429, 1659 euros

1359, 1559 euros

1 199 euros

