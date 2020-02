Huawei P40 Pro ou Samsung Galaxy S20 Ultra? Voici les différences

Huawei P40 Pro et Samsung Galaxy S20 Ultra sont deux des smartphones haut de gamme les plus attendus de l’année. Les deux appareils promettent d’excellentes performances, en particulier dans le domaine photographique, mais ils ont des spécifications techniques assez différentes. Dans cet article, nous proposons une comparaison entre Huawei P40 Pro et Samsung Galaxy S20 Ultra, réalisée sur la base des informations apparues à ce jour sur le Net, mais non encore confirmées par les sociétés respectives.

Huawei P40 Pro et Samsung Galaxy S20 Ultra: l’écran

Huawei P40 Pro et Samsung Galaxy S20 Ultra disposent tous deux d’un grand écran. Dans le premier cas, nous pourrions avoir un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Samsung Galaxy S20 Ultra, cependant, devrait être équipé d’un écran et d’une fréquence AMOLED dynamique de 6,9 ​​pouces Taux de mise à jour de 120 Hz.

Huawei P40 Pro et Samsung Galaxy S20 Ultra: processeur, RAM et ROM

Le Huawei P40 Pro devrait être alimenté par le processeur Kirin 990, avec un GPU ARM Mali G76 MP16. Cela s’accompagnera d’au moins 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne, probablement extensible avec microSD. Le Samsung Galaxy S20 Ultra, cependant, devrait être alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 865 ou un Exynos 990, accompagné de 12 Go ou 16 Go de RAM. Diverses coupes de mémoire interne (128 Go, 256 Go et 512 Go) seront disponibles, mais extensibles avec microSD jusqu’à 1T.

Huawei P40 Pro et Samsung Galaxy S20 Ultra: appareil photo

Samsung Galaxy S20 aura une caméra arrière à quatre capteurs: Capteur principal 108MP, téléobjectif 48MP, grand angle 12MP et capteur ToF pour les effets Bokeh. La caméra doit prendre en charge Zoom optique 10X, zoom numérique 100X et inscription Vidéos 8K. Aussi Le Huawei P40 Pro devrait être équipé d’une caméra arrière à quatre capteurs. Plus précisément, le module de caméra devrait ressembler à ceci: Capteur 52 MP Quad Quad Bayer avec fonction de coulée 16 en 1, un Capteur 40 MP, Périscope 8 MP avec zoom optique 10X et un Capteur 3D ToF.

Huawei P40 Pro et Samsung Galaxy S20 Ultra: batterie

Last but not least, la batterie. Le Huawei P40 Pro devrait être équipé d’une batterie de 5 500 mAh avec un support de charge rapide de 50 W. Le Samsung Galaxy S20 Ultra devrait plutôt implémenter une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 45 W.