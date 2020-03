Huawei P40 Pro Plus: caractéristiques et prix

Le nouveau Huawei P40 Pro +, comme son nom l’indique, n’est rien de plus qu’une version légèrement modifiée du Huawei P40 Pro. À l’intérieur se trouve le même SoC Kirin 990 avec connectivité 5G, la même RAM (8 Go) et un écran Fonctionnalités similaires (6,6 pouces, technologie OLED, résolution 1200p et taux de rafraîchissement de 90 Hz).

Huawei P40 Pro +

Affichage

6,6 “OLED, FullHD + (1200p), 90 Hz

Processeur

Kirin 990 5G, 7 nm +

RAM

8 Go

La mémoire

512 Go et NMCard

Appareil photo principal

50 MP RYYB f / 1.9, large 40 MP f / 1.8, zoom 10x 8 MP f / 3.4 et capteur ToF

Caméra frontale

32 MP f / 2.2, capteur IR et capteur ToF

La batterie

4200 mAh, charge rapide 40 W, charge sans fil 40 W

Résistance

IP68

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Connectivité

5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Système

Android 10

Lancement

Avril 2020

Prix ​​officiel

1399 euros

Les différences entre les deux équipes, en réalité, se résument en quatre aspects:

Un zoom jusqu’à dix grossissements optiques. Alors que le P40 Pro offre un zoom optique 5x et un zoom numérique jusqu’à 50x, le P40 Pro + augmente ces chiffres jusqu’à un grossissement optique 10x et numérique 100x. Le téléphone Huawei surpasse donc les produits concurrents tels que le Samsung Galaxy S20 Ultra dans ce domaine, avec un zoom optique à quatre grossissements et un zoom numérique d’une centaine.

Un cinquième appareil photo avec un zoom optique à trois grossissements. Pour les situations où un zoom 10x est excessif, le P40 Pro + dispose d’un cinquième appareil photo qui permet un zoom optique sans perte de qualité de 3x. De cette façon, l’équipe Huawei offre une plus grande polyvalence en termes de capacité de zoom.

Un revêtement céramique au dos. L’arrière du Huawei P40 Pro +, contrairement aux autres modèles de la famille, est en céramique, un matériau plus résistant que le verre. De plus, cela transmet une meilleure sensation au toucher, ce qui est extrêmement important dans un produit de cette catégorie.

Un système de charge rapide sans fil jusqu’à 40 W. Jusqu’à présent, 40 W ne semblait possible que via un câble. Cependant, le P40 Pro + promet de retirer cette possibilité du laboratoire. Pour profiter de cette capacité, oui, il faudra acheter un chargeur Qi compatible avec ladite puissance.

Au-delà de ce qui précède, le Huawei P40 Pro + offre la même expérience que le Huawei P40 Pro. À l’intérieur se trouve également le grand capteur RYYB de 50 mégapixels d’une taille de 1 / 2,8 pouces, une batterie de 4 200 mAh de capacité et système d’exploitation Android 10 avec la dernière version d’EMUI.

Cette équipe arrivera cependant dans les magasins plus tard que le reste de la famille. Sa commercialisation débutera en juin de cette année et aura un prix de départ de 1 399 euros. Cette variante, oui, aura un stockage de 512 Go.

👇 Plus en Hypertextuel