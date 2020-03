Huawei P40 Pro Plus vs Samsung Galaxy S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max: l’épreuve de force

Fin 2019 et début 2020, les trois plus grands fabricants de smartphones ont sorti des téléphones qui seraient à juste titre classés comme des combinés «super premium»; Apple, Samsung et Huawei ont désormais tous des combinés de luxe remplis de spécifications haut de gamme et de fonctionnalités impressionnantes.

L’iPhone 11 Pro Max a été le premier, lancé par Apple en septembre 2019 pour compléter sa gamme iPhone 11. Bien qu’il ait des spécifications assez similaires à l’iPhone 11 Pro, quelques ajustements, y compris un écran plus grand, en font l’appareil haut de gamme d’Apple.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est venu ensuite, en tête de la série de téléphones Galaxy S20 commercialisés en février 2020. Il est encore plus premium que le Galaxy S20 Plus, avec un écran géant et des spécifications d’appareil photo très impressionnantes.

Enfin, il y a le Huawei P40 Pro Plus, le modèle haut de gamme de la série Huawei P40, qui reprend les meilleures fonctionnalités du P40 Pro et les exploite, notamment en termes de spécifications de l’appareil photo.

Alors, comment ces combinés s’empilent, lequel vous convient le mieux et lequel est le meilleur dans l’ensemble? Nous vous les ferons découvrir afin que vous puissiez vous en occuper vous-même.

Huawei P40 Pro Plus vs Samsung Galaxy S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max prix et disponibilité

L’iPhone 11 Pro Max (Crédit d’image: TechRadar)

Si vous êtes un fan de téléphone américain, vous devrez exclure l’achat du Huawei P40 Pro Plus car les téléphones Huawei ne viennent généralement pas dans le pays, et nous ne nous attendons pas à ce que ce soit différent avec cet appareil .

En dehors des États-Unis, le téléphone coûtera 1 399 € (environ 1 500 $ / 1 300 £ / 2 500 $ AU). Pour l’instant, nous n’avons pas de prix exact dans différentes régions, mais ce prix en euros suggère qu’il sera assez cher.

Les deux autres téléphones sont disponibles dans une variété d’options de stockage et de prix, mais le stockage qu’ils ont en commun est de 512 Go de stockage, et selon votre région, l’un ou l’autre est plus cher.

Cette variante du Samsung Galaxy S20 Ultra coûte 1599 $ / 1399 £ / 2249 $ AU et l’iPhone 11 Pro Max coûte 1449 $ / 1499 £ / 2499 USD, donc aux États-Unis, le téléphone Galaxy est plus cher, mais ailleurs l’iPhone l’est. En général, cependant, ils sont à peu près égaux.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est également disponible en version 128 Go à 1399 $ / 1199 £ / 1999 $, tandis que vous pouvez obtenir l’iPhone 11 Pro Max en 64 Go et 256 Go pour 1099 $ / 1149 £ / 1899 AU $ et 1249 $ / 1299 £ / 2149 AU $ respectivement . Par conséquent, l’iPhone peut également être le moins cher si cela ne vous dérange pas de cette faible taille de stockage.

Conception et affichage

Si vous connaissez des iPhones, vous connaissez la conception de l’iPhone 11 Pro Max, car ils ne changent pas beaucoup – il y a une encoche assez grande et une lunette épaisse à l’avant, mais l’arrière est assez simple, autre qu’un logo Apple.

Ce dos a un design en verre mat, qui se sent lisse et premium dans la main, et vous pouvez l’obtenir en versions vert, gris, or ou argent. L’iPhone est un gros combiné car bien qu’il soit le plus petit en termes de taille d’écran, il ne l’est pas en termes de taille réelle, avec des dimensions de 158 x 77,8 x 8,1 mm et un poids de 226 g.

Samsung Galaxy S20 Ultra (Crédit image: Future)

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est le plus gros téléphone, avec des dimensions de 166,9 x 76 x 8,8 mm mais seulement un poids de 220 g.

À l’avant, ce téléphone a des lunettes plutôt minces, un écran incurvé et une découpe de perforation en haut au centre pour la caméra frontale, puis à l’arrière, il y a une énorme bosse pour loger la myriade d’objectifs.

Entre ces deux téléphones se trouve le Huawei P40 Pro Plus, qui mesure 158,2 x 72,6 x 9 mm et a le même poids de 226 g que l’iPhone.

Le téléphone Huawei a une façade similaire au téléphone Samsung en ce qu’il a un écran incurvé, presque pas de lunettes et une caméra frontale découpée, mais cette découpe est beaucoup plus grande que celle du S20 Ultra car elle a deux lentilles, et il se trouve également à gauche de l’appareil plutôt qu’au centre.

À l’arrière, il y a une bosse d’appareil photo en haut à gauche qui n’est pas aussi grande que celle du S20 Ultra, mais qui est toujours assez grande.

Alors que le Huawei P40 Pro Plus et le Samsung Galaxy S20 Ultra ont un port USB-C, l’iPhone 11 Pro Max traîne les talons avec le propre port Lightning d’Apple.

En termes d’écrans, l’iPhone 11 Pro Max possède un écran OLED de 6,5 pouces 1242 x 2688, légèrement plus petit que le panneau OLED de 6,58 pouces 1200 x 2640 du Huawei P40 Pro Plus et le 6,9 ​​pouces 1440 x 3200 du Samsung Galaxy S20 Ultra. Affichage AMOLED dynamique.

Si vous pouvez dépasser sa grande taille, le Galaxy S20 Ultra a la résolution la plus élevée et le meilleur affichage des trois, et son taux de rafraîchissement de 120 Hz y contribue. Le Huawei P40 Pro Plus a un écran de 90 Hz, mais l’iPhone est bloqué sur le 60 Hz «standard».

Huawei P40 Pro Plus (Crédit image: Huawei)

Durée de vie de l’appareil photo et de la batterie

Les caméras sont le véritable terrain d’essai de ces combinés haut de gamme.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est en tête du peloton, au moins sur le papier, avec un principal 108MP f / 1.8, un périscope 48MP f / 3.5 (pour zoom optique 4x, hybride 10x et numérique 100x), 12MP f / 2.2 ultra large et 3D Caméra à temps de vol (ToF).

Ensuite, le Huawei P40 Pro Plus a un objectif principal 50MP f / 1.9, un périscope 8MP f / 4.4 (pour un zoom optique 10x), un téléobjectif 8MP f / 2.4 (pour un zoom optique 3x), 40MP f / 1.8 ultra-large et un ToF 3D caméra. Les deux zooms combinés de ce téléphone permettent un zoom numérique 100x.

Enfin, l’iPhone 11 dispose de trois vivaneaux 12MP, en particulier un f / 1,8 principal, un téléobjectif f / 2.0 (pour un zoom optique 2x) et f / 2.4 ultra-large. Sur le papier, ce téléphone a l’air le pire, mais les capacités de l’appareil photo sont bien plus que le matériel.

Chaque téléphone possède son propre logiciel de post-traitement qui utilise l’IA pour peaufiner les photos, ce qui permet également des modes spécifiques sur chacun, comme la prise de vue de portrait et de nuit.

Par exemple, alors que l’iPhone ne dispose que de capteurs 12MP et ne prendra donc pas de photos haute résolution, le vivaneau 108MP du Galaxy S20 ne fonctionne pas aussi bien dans des situations de faible luminosité que le mode nuit dédié de l’iPhone, donc l’un n’est pas clairement meilleur que l’autre et il est difficile de faire des déclarations radicales.

Nous n’avons pas non plus testé le Huawei P40 Pro Plus, il est donc difficile de dire quel appareil photo est “ meilleur ” en ce moment, mais consultez notre liste des meilleurs téléphones avec appareil photo pour voir lequel des téléphones que nous avons testés nous semble le meilleur n’importe quand.

En ce qui concerne les caméras frontales, le Huawei P40 Pro Plus en a un 32MP (associé à un capteur de profondeur), le Samsung Galaxy S20 Ultra en a un 40MP, et l’iPhone 11 Pro Max en a 12MP.

iPhone 11 Pro Max (Crédit image: Future)

En termes de tailles de batterie, l’iPhone 11 Pro Max est livré avec un bloc d’alimentation de 3 969 mAh, inférieur aux batteries de 4 200 mAh du Huawei P40 Pro Plus et de 5 000 mAh du Samsung Galaxy S20 Ultra. En raison de la grande taille de ce dernier, cependant, il peut brûler la batterie assez rapidement.

Le téléphone Samsung est également le chargeur le plus rapide ici, avec 45 W, ce qui est plus rapide que le 40 W du Huawei ou le maigre 18 W de l’iPhone. Pour le chargement sans fil, Huawei gagne, car son téléphone a également des vitesses de 40 W pour cela, tandis que le Galaxy n’a que 15 W, et Apple n’a pas annoncé la vitesse de chargement sans fil de l’iPhone.

Les téléphones Huawei et Samsung ont également un partage d’énergie sans fil, ce qui vous permet de recharger d’autres appareils sans fil sur le combiné. Le P40 Pro Plus prend en charge cela à 27 W tandis que le Galaxy S20 Ultra ne gère que 9 W.

Spécifications et caractéristiques

Le Huawei P40 Pro Plus et le Samsung Galaxy S20 Ultra fonctionnent tous deux avec Android 10 et disposent d’un modem 5G pour leur offrir la prochaine génération de connectivité.

Le P40 Pro Plus est alimenté par un chipset Kirin 990 et le S20 Ultra utilise un Snapdragon 865 ou un Exynos 990 (selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde).

Samsung Galaxy S20 Ultra (Crédit image: Future)

L’iPhone 11 Pro Max est un appareil iOS sur iOS 13, et il utilise le chipset A13 Bionic d’Apple, qui semble battre la plupart des scores Snapdragon dans les tests de référence, bien qu’il soit un peu plus ancien. Ce n’est pas un téléphone 5G.

La RAM n’est pas aussi bonne sur l’iPhone, à seulement 4 Go, contre 8 Go dans le téléphone Huawei et 12 Go ou 16 Go dans le combiné de Samsung.

Il y a des avantages à la fois sur iOS et Android, et les fans de l’un changent rarement de l’autre, mais il y a quelque chose à retenir: le Huawei P40 Pro Plus n’a pas Google Apps, y compris le Play Store. Vous allez donc être coincé avec les quelques applications que Huawei propose dans sa AppGallery.

À emporter

Il est difficile de dire quel téléphone est le «meilleur», car cela revient à ce que vous recherchez dans un combiné. Cela est particulièrement vrai lorsque l’on compare les différents systèmes d’exploitation, car les gens ont tendance à être des fans ou des opposants dévoués; un utilisateur iOS pourrait trouver Android une mauvaise expérience et vice versa.

Chaque téléphone a ses avantages: le Samsung Galaxy S20 Ultra a un grand écran, tandis que le Huawei P40 Pro Plus a un matériel photo impressionnant (au moins sur papier – nous ne l’avons pas encore entièrement testé) et le logiciel de l’appareil photo de l’iPhone 11 Pro Max est fantastique.

Donc, selon ce que vous recherchez dans un combiné, chacun d’eux peut ou non vous gratter les démangeaisons. Eh bien, c’est à moins que vous ne recherchiez un téléphone qui ne soit pas trop cher, mais alors vous ne devriez pas regarder des produits phares de grand nom.