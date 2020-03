Huawei P40 Pro pourrait avoir une énorme découpe de caméra frontale en fonction de l’image divulguée

Nous avons entendu que le Huawei P40 Pro pourrait avoir deux caméras frontales, pour prendre des selfies impressionnants, et une nouvelle photo pratique (ci-dessous) nous a donné une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler dans la pratique.

L’image provient de Slashleaks, et bien qu’elle ait un faible niveau de confiance sur ce site, nous avons décidé qu’il y a plusieurs raisons de croire que l’image est exacte (dans laquelle nous entrerons).

Pas grand-chose est montré, mais vous pouvez voir la moitié supérieure de l’avant du téléphone avec un écran incurvé et une découpe assez importante pour les caméras frontales.

Les caméras perforées sont assez courantes en 2020, et il existe même plusieurs téléphones avec de grandes découpes pour deux caméras frontales, comme le Samsung Galaxy S10 Plus, S10 5G et Oppo Reno 3 Pro.

Ceux-ci peuvent cependant être assez conflictuels, car ils occupent beaucoup d’espace sur l’écran, ce qui pourrait expliquer pourquoi Samsung a choisi de s’en tenir à un simple appareil photo perforé à objectif unique dans la gamme Galaxy S20. Les caméras sur le téléphone montré ici semblent certainement prendre beaucoup de place.

Nous nous attendons, au moins, à ce que le Huawei P40 Pro prenne de superbes selfies avec deux caméras frontales, et la perte d’un espace d’écran peut être un compromis valable pour certains. Autrement dit, si l’image est réellement de l’appareil, mais tout le monde n’est pas convaincu.

(Crédit d’image: Slashleaks)

Est-ce vraiment le Huawei P40 Pro?

Sur Slashleaks, où la photo a été publiée, les utilisateurs peuvent voter sur la fiabilité de la fuite, et celle-ci en particulier a une note plutôt faible de 33% (au moment de la rédaction). Cependant, nous avons des raisons de croire que cela pourrait vraiment être le Huawei P40 Pro.

Premièrement, l’appareil ne peut pas être un téléphone existant doté de deux caméras frontales. Ce n’est pas l’un des appareils Samsung, car ils ont les vivaneaux à droite (pas à gauche, comme dans l’image), et l’Oppo Reno 3 Pro n’a pas d’écran incurvé (du moins, pas pour les Indiens -la version régionale du téléphone, qui a deux caméras frontales. La variante de la région chinoise a un écran incurvé mais une seule caméra selfie, et une version européenne ne fait que rumeur à ce stade).

Le prochain Realme X50, avec des caméras frontales au bon endroit, dispose également d’un écran plat.

De plus, l’interface utilisateur (UI) semble ressembler à EMUI, que Huawei place par-dessus Android, avec l’icône de la batterie et la police similaires à ce que nous avons vu sur les combinés Huawei précédents.

Donc pour l’instant, nous acceptons avec hésitation cela comme le Huawei P40 Pro, bien que ce téléphone ne soit pas encore sorti, nous ne pouvons pas le dire avec certitude. Il pourrait s’agir de la version européenne de l’Oppo Reno 3 Pro, ou d’un téléphone avec une seule caméra frontale qui utilise une peau pour donner l’impression qu’il y a une deuxième caméra frontale, ou tout simplement un bon travail Photoshop.

La gamme Huawei P40 devrait être dévoilée le 26 mars, dans moins d’un mois, alors nous verrons bientôt si le Huawei P40 Pro a vraiment deux caméras frontales, et si elles sont nichées dans un coup de poing- découpe de trou.

Via Pocketnow