Huawei P40 Pro pourrait vraiment dire au revoir au top

Il y a quelques jours, nous avons appris l’arrivée possible d’un troisième smartphone haut de gamme qui accompagnera le futur Huawei P40 et Huawei P40 Pro, mais il est maintenant temps de revenir sur la conception possible de ces appareils. Plus précisément, de nouvelles rumeurs viennent d’arriver qui nous parlent des possibles au revoir à l’entaille.

Huawei P40 Pro sans encoche et avec écran super incurvé

Aujourd’hui, la nouvelle information a été révélée par le bailleur @ RODENt950 à travers quelques publications sur Twitter social. Ce dernier a en effet publié une image dans laquelle ils sont présents films de protection de trois smartphones: Huawei P30 Pro, Huawei P40 Pro et Honor Magic 2. En observant ces films de protection, ce qui ressort clairement est l’absence sur le prochain haut de gamme de la société chinoise d’un espace réservé à l’entaille supérieure.

Au cours des dernières semaines, plusieurs rumeurs et même certaines images rendues avaient déjà prévu que Huawei aurait baissé l’encoche sur ses prochains smartphones phares, et apparemment, il semble que ce sera le cas. Selon le bailleur @ RODENT950, il apparaît que l’écran monté à bord du Huawei P40 Pro il sera courbé de tous les côtés, même en bas et en haut. Cela pourrait certainement être un choix très inhabituel mais original, même s’il faudra voir s’il sera utile ou non dans l’utilisation quotidienne du smartphone.

Enfin, de nouvelles informations sont arrivées concernant le secteur photographique de ce modèle. Selon ce qui a été divulgué, le capteur photographique principal proviendra de 52 mégapixels et sera toujours équipé de la technologie Quad Pixel qui vous permettra de prendre des photos plus lumineuses et plus détaillées de 13 mégapixels.