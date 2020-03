Huawei P40 Pro, premières impressions: caractéristiques et prix

Ni l’expansion du coronavirus (COVID-19) ni le veto imposé par Donald Trump n’ont empêché Huawei de présenter officiellement la nouvelle gamme P40, avec lequel le constructeur entend rivaliser avec Samsung, Apple et le reste des entreprises qui entrent dans le segment le plus élevé du marché.

Cette nouvelle famille est composée de quatre modèles différents, dont trois n’ont pas été présentés jusqu’à présent. Ce sont: Huawei P40, Huawei P40 Pro et Huawei P40 Pro +. Le nombre total augmente donc d’une unité par rapport aux générations précédentes, généralement composé de trois modèles.

Chez Hipertextual, nous avons eu l’occasion de tester le Huawei P40 Pro, l’intermédiaire des trois équipes que le constructeur a officiellement présenté. Celui-ci, bien qu’il ait un modèle au-dessus, est la référence de la nouvelle gamme. Avec lui, Huawei tentera de rivaliser avec le Galaxy S20, l’iPhone 11 Pro et le reste des équipements haut de gamme qui arriveront sur le marché dans les prochains mois.

Huawei P40 Pro

Huawei P30 Pro

Affichage

6,6 “OLED, FullHD + (1200p), 90 Hz

6,5 “19,5: 9 OLED, FullHD +

La taille

73 x 158 mm

73 x 158 mm

Grosseur

8,9 mm

8,4 mm

Le poids

203 grammes

192 grammes

Processeur

Kirin 990 5G, 7 nm +

Kirin 980, 7 nm

RAM

8 Go

8 Go

La mémoire

256 Go et NMCard

128, 256, 512 Go et NMCard

Appareil photo principal

50 MP RYYB f / 1.9 / large 40 MP f / 1.8 / 5x 12 MP zoom RYYB f / 3.4 / ToF capteur

40 MP RYYB f / 1,6 / large 20 MP f / 2,2 / zoom 5x 8 MP f / 3,4 / ToF

Caméra frontale

32 MP f / 2.2, capteur IR et capteur ToF

32 MP f / 2.0

La batterie

4200 mAh, charge rapide 40 W, charge sans fil 27 W

4200 mAh, charge rapide 40 W, charge sans fil 15 W

Résistance

IP68

IP68

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Connectivité

5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

4G (LTE Cat 21), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, pas de prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Système

Android 10

Android 9 Pie

Lancement

Avril 2020

Avril 2019

Prix ​​officiel

999 euros

949, 1049, 1199 euros

Au revoir aux dégradés de couleurs

Dans cette nouvelle génération, le changement peut-être le plus notable est l’absence des dégradés stridents que la marque a popularisés avec les modèles précédents. Le P40 Pro arrivera sur le marché dans un total de cinq finitions: blanc glacier, noir, bleu profond, Silver Frost et Blush Gold. Le verre de ces deux derniers modèles, oui, ils ont une finition mate similaire à celle de l’iPhone 11 Pro, qui est très doux au toucher et, en plus, camoufle mieux les empreintes digitales que le verre classique.

La nouvelle gamme de couleurs, en général, est sobre mais attrayant. En s’éloignant des gradients, en outre, la famille P40 se démarque des fabricants de milieu / bas de gamme tels que Xiaomi ou Realme, qui, suivant la piste que Huawei a commencé, ont également transformé ce type de finition en leur propre signe de identité.

La disposition des éléments dans la région postérieure reste statique par rapport à la génération précédente. En ce sens, le seul changement notable est la inclusion d’une boîte dans laquelle toutes les caméras de l’équipe sont regroupées (quatre, dans le cas du P40 Pro). Cela prend beaucoup de place, mais pas autant que sur le Galaxy S20 Ultra.

Un front qui cherche à cacher les bords

Pour augmenter le sentiment d’immersion, Huawei a courbé la superposition de verre sur l’écran dans quatre directions (haut, bas, gauche et droite). Cette méthodologie permet de camoufler le cadre qui entoure traditionnellement le panneau, y compris le «menton» classique que de nombreux smartphones Android présentent. Ainsi, le P40 Pro atteint un front dans lequel les cadres qui entourent l’écran sont pratiquement symétriques.

Un autre changement majeur est la disparition de l’encoche, qui laisse place à une double perforation à travers lequel les caméras frontales émergent. Dans le P40 Pro, l’ensemble prend beaucoup de place, surtout par rapport à la solution de Samsung dans le Galaxy S20 (beaucoup plus discret).

Matériel connu

À l’intérieur, le P40 Pro abrite des composants très similaires à ceux que le fabricant avait déjà intégrés au Mate 30 Pro. Le cerveau est le Kirin 990 5G, le processeur le plus avancé de la société chinoise. À côté, il y a également 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage (extensible via la carte Huawei NM).

En Europe, L’ensemble de la série P40 comprendra une connectivité 5G en standard –À l’exception de Lite–. Les appareils pourront se connecter aux réseaux autonomes et non autonomes, mais ils resteront en dehors de l’onde millimétrique (mmWave). Cela, bien que bénéfique pour l’avenir, ne pose pas de problème à court et moyen terme, car la plupart des opérateurs européens commencent à déployer la 5G avec des bandes inférieures à 6 GHz (sub-6), ce qui peut être connectez le P40 Pro.

L’écran du P40 Pro, suivant la ligne habituelle, a une taille de 6,58 pouces. Cependant, la chose intéressante est dans d’autres aspects:

Le taux de rafraîchissement est de 90 Hz, dépassant les 60 Hz habituels mais en dessous des 120 Hz de la famille Galaxy S20.

La résolution est supérieure à Full HD + mais inférieure à 2K (2640 x 1200).

Il utilise la technologie OLED, qui est déjà un standard dans le haut de gamme.

Caméras très prometteuses

Si quelque chose a caractérisé chaque génération de la série P, c’est la quantité d’avancées en photographie qu’ils apportent avec eux. Et le P40 Pro, comment pourrait-il en être autrement, ne fait pas exception à cette règle.

Le capteur principal a maintenant une résolution de 50 mégapixels, mais ce qui est vraiment intéressant, c’est que sa taille a également augmenté. Plus précisément, il s’agit d’un capteur de 1 / 1,28 pouce qui dépasse même les dimensions actuelles du Galaxy S20 Ultra. Cela, en principe, permettra de capturer plus de lumière dans les scénarios les plus défavorables, ce qui, à son tour, se traduira par des photographies plus nettes, des couleurs plus précises et, surtout, un niveau de bruit plus faible.

En plus de ce gros capteur, il faut ajouter le matrice de la même (RYYB), ce qui, selon Huawei, permet de gratter encore plus de lumière si nécessaire. Et si cela ne suffisait pas, nous devons également ajouter à l’équation le pixel binning bien connu, qui combine les informations de quatre pixels adjacents en un plus grand.

Cependant, les améliorations apportées à la caméra principale ne se limitent pas au côté matériel. Huawei prétend avoir évolué plusieurs algorithmes de traitement d’image afin que les résultats finaux soient bien meilleurs que ceux de la génération précédente. Cela devrait être vu, selon la marque, dans le traitement de la peau des gens, dans les couleurs de leurs visages et la photographie de nuit, entre autres.

Dans le champ de zoom, le P40 Pro maintient l’objectif périscopique 5x. Cependant, cela promet de meilleurs résultats grâce à deux améliorations principales: l’utilisation d’un capteur RYYB capable de capter plus de lumière et l’amélioration des systèmes de stabilisation optique et électronique. Huawei garantit qu’en effectuant un zoom à longue portée (comme un 30X), l’utilisateur obtiendra une plus grande stabilité et pourra cadrer plus facilement, ce qui ne s’est pas produit dans la génération précédente.

Le grand angle, quant à lui, a une résolution de 40 mégapixels Et, comme le Mate 30 Pro, il vous permet d’enregistrer des vidéos 4K à 60 FPS avec une grande qualité. Son ISO maximum est de 51200, il permet d’enregistrer des vidéos au ralenti à un maximum de 7680 FPS et, dans cette nouvelle génération, il intègre également un système audio zoom. Grâce à cette fonction, si l’utilisateur fait un zoom sur l’un des participants à une conversation, l’audio de la vidéo s’auto-égalise pour donner plus d’importance à ce que dit la personne.

Et enfin, le P40 Pro dispose d’un capteur ToF qui permet de mesurer les distances et de nouveaux algorithmes d’intelligence artificielle qui vous permettent d’effacer automatiquement les sujets indésirables d’une photo ou de supprimer les reflets d’une vitre lorsque vous photographiez un élément qui, par exemple, se trouve dans une vitrine.

Sans Google, mais avec HMS

Le veto imposé par les États-Unis en 2019 empêche Huawei d’intégrer les services Google dans ses produits, y compris le P40 Pro récemment dévoilé. La société, pour combler cette lacune, propulse Huawei Mobile Services, y compris les services de stockage en nuage et, surtout, un magasin d’applications alternatif.

Le nombre d’applications présentes dans ce magasin augmente au fil des jours, mais Il est encore très loin d’atteindre l’immense offre d’applications du Google Play Store. Certaines applications comme WhatsApp peuvent être téléchargées depuis le site Web de l’entreprise, mais beaucoup d’autres, comme Netflix ou Banco Santander, ne le peuvent pas. Et oui, il existe des solutions de contournement, comme le téléchargement des fichiers APK à partir de référentiels tiers, mais la plupart s’accompagnent de compromis, comme l’absence de mises à jour ultérieures.

Le grand travail que Huawei a réalisé avec le P40 Pro est incontestable. Au matériel déjà connu du Mate 30 Pro, le constructeur chinois a ajouté un appareil photo prometteur qui évolue là où il est le plus logique de le faire (en algorithmes et en taille de capteur). Tout cela, cependant, est alourdi par la situation encore non résolue dans le domaine des logiciels, ce qui rendra difficile pour cette équipe de le recommander au grand public. Surmonter l’absence de Google prend du temps, de l’argent et des efforts. Et bien que Huawei semble prendre les bonnes mesures pour y parvenir, la société a encore un long chemin à parcourir.