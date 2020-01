Huawei P40 Pro repéré dans certaines images en direct

De nouvelles rumeurs sont récemment arrivées concernant l’un des futurs smartphones phares de la société chinoise Huawei, c’est-à-dire le prochain Huawei P40 Pro. Le smartphone en question a en effet été repéré il y a quelques heures dans certaines images en direct.

Huawei P40 Pro: les nouvelles images semblent confirmer le double trou de l’écran

Des rumeurs et des fuites en ligne nous suggèrent depuis un certain temps un design différent pour les nouveaux smartphones de marque haut de gamme Huawei. Si, jusqu’à l’année dernière, la société avait décidé d’adopter une encoche classique, pour cette année, cependant, la présence d’un écran perforé semble presque confirmée. Pour le modèle le plus performant des appareils de l’entreprise, à savoir le Huawei P40 Pro, nous savons qu’il devrait y avoir deux trous.

Après l’avoir vu dans plusieurs images de rendu, nous pouvons maintenant observer le futur appareil de Huawei même dans ces images en direct. Les photos du terminal ont été prises dans le métro. Tout d’abord, la présence d’un affichage très incurvé sur les quatre côtés se démarque immédiatement. Sur le côté gauche du panneau, comme déjà mentionné, sont ensuite placés i deux trous pour les caméras avant. L’arrière du smartphone, malheureusement, est plutôt recouvert d’une coque qui ne nous laisse rien entrevoir.

Malgré cela, nous connaissons déjà plusieurs détails intéressants qui concerneront à la fois l’arrière de l’appareil et le reste des caractéristiques techniques. Nous résumons ci-dessous tout ce qui s’est passé jusqu’à présent.

Écran OLED incurvé avec double trou avec une diagonale de 6,5 pouces

Processeur HiSilicon Kirin 990 avec 12 Go de RAM

Batterie 5000 mAh avec prise en charge de charge rapide 50 W

Système d’exploitation Android 10 avec EMIUI 10 sans services Google

Caméra arrière Penta (téléobjectif avec objectif périscopique) réalisée en collaboration avec Leica