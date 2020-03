Huawei P40 Pro sera le point de référence pour les téléphones-appareils photo 2020

Dans l’attente de la présentation officielle de la famille Huawei P40 qui se tiendra le 26 mars, beaucoup d’informations ont émergé concernant la version PRO du haut de gamme chinois.

Comme cela arrive toujours, la nouvelle génération de P40 représentera une nouvelle étape pour Huawei. Cette année en particulier, le constructeur a souhaité élever encore plus la barre de la performance photographique. Tous les grands fabricants tels que Xiaomi, OPPO et Samsung ont fait de grands progrès dans ce domaine, mais Huawei pourrait même en faire deux.

Ces rumeurs proviennent directement du fabricant qui a a tenu une conférence à huis clos pour parler des prochains fleurons. En particulier, l’accent est entièrement mis sur le P40 Pro dont il n’y a pas encore de détails matériels spécifiques mais une indication générale du potentiel.

Huawei P40 atteindra de nouveaux records dans la photographie mobile

Tout comme le Huawei P30 a changé les règles pour les photos prises depuis un mobile, le P40 ne sera pas en reste. L’innovation introduite par Huawei l’année dernière concerne principalement le capteur RYYB personnalisé, le premier du genre sur les smartphones. Une autre nouveauté était la “caméra périscopique” qui a considérablement élargi les possibilités de zoom.

Selon ce que la société a dit, le Huawei P40 continuera à innover grâce à deuxième génération d’optique périscopique. Inspiré par le système de vision d’aigle, le fabricant a encore amélioré la gestion du zoom optique et hybride. Même le le capteur personnalisé RYYB reviendra à P40 car la marque a beaucoup investi dans le développement et ne peut abandonner un projet aussi important.

Cette avancée a également été possible grâce à l’utilisation de l’IA. Le SoC Kirin 990 5G fournira la puissance nécessaire pour effectuer toutes les activités de l’intelligence artificielle et assurer des performances maximales dans toutes les situations. Aussi, grâce à 91Mobiles, il est possible d’admirer un rendu assez fidèle au smartphone. Il ne reste plus qu’à attendre le 26 mars pour découvrir tous les secrets des nouveaux fleurons de Huawei.