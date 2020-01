Huawei P40 se dévoile dans une image pleine de détails

Le Huawei P40 et sa variante Pro ne seront présentés qu’en mars, comme l’a suggéré l’un des dirigeants de l’entreprise. Malgré cela, la publication spécialisée 91mobiles prétend avoir obtenu une série de rendus correspondant au modèle standard de la nouvelle famille: le Huawei P40.

Les nouvelles images, qui suivent la trace d’autres fuites, montrent un écran avec une double perforation dans le coin supérieur gauche. À travers elle émergent deux caméras frontales d’apparence similaire à celles présentes dans le Galaxy S10 +, annoncées courant 2019.

L’incorporation d’un écran plat est également appréciée dans les images, contrairement au Huawei P30 Pro et au Huawei Mate 30 Pro, qui montent des écrans légèrement incurvés sur les côtés. En fait, plusieurs sources ont indiqué ces dernières semaines que le Huawei P40 Pro, la version la plus avancée de la nouvelle famille, aurait un panneau incurvé dans quatre directions (haut, bas et côté).

Ce produit sera-t-il commercialisé en Europe? La situation concernant le veto américain le laisse de nouveau dans l’air.

En marge de l’écran, les images publiées par 91mobiles montrent trois caméras différentes dans la région arrière, toutes regroupées dans un module esthétique rectangulaire proche de celui du Galaxy S20. Les spécifications de ces caméras sont, pour le moment, un mystère.

À l’intérieur du Huawei P40 pourrait habiter un SoC Kirin 990 similaire à celui du Huawei Mate 30 Pro. Ce chipset – le plus avancé de la marque chinoise – se distingue par ses capacités de traitement dans les tâches liées à l’intelligence artificielle. De plus, sa version 5G est capable d’établir des connexions 5G SA et 5G NSA, bien que, pour le moment, on ignore si cette capacité atteindra le Huawei P40.

Comme pour le Huawei Mate 30 Pro, le lancement de ce nouveau produit en Europe pourrait être affecté par le veto imposé par les États-Unis, qui empêche l’intégration de services Google dans les produits de la marque chinoise.

