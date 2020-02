Huawei P40 sera présenté lors d’un événement physique à Paris

Lors de la présentation correspondant au Mobile World Congress jamais tenu à cause du coronavirus, Huawei laisse également tomber la date limite de présentation du P40 series, qui sera le prochain 26 mars à Paris.

Malgré l’annulation du MWC et même le refus persistant du gouvernement américain qui l’empêche d’accéder aux services et applications directs de Google, le constructeur chinois insiste sur un présentation dans le coeur européen pour ce qui semble être votre ligne la plus importante de l’année.

Certains fabricants, dont Huawei lui-même, ont décidé de reporter leurs lancements MWC et même de les virtualiser, en les célébrant par le streaming dans des présentations précédemment enregistrées. Un cas similaire à Oppo, qui présentera enfin son Find X2 le 6 mars, via un “streaming global” sur YouTube.

Huawei insiste sur l’Europe comme l’un de ses principaux marchés, et ne perd pas espoir en développant les alternatives logicielles nécessaires pour atténuer les effets du veto américain. Pendant ce temps, Google lui-même a mis en garde contre l’installation de ses services et applications sur des appareils non certifiés.

Jusqu’à présent et selon les détails divulgués ces dernières semaines, nous nous attendons à une approche similaire à ce que nous avons vu sur le Samsung Galaxy S20. Jusqu’à trois versions du Huawei P40 devraient être publiées, ce qui correspondrait à la Huawei P40 basic, le Huawei P40 Pro et enfin une édition plus ‘premium’ avec des matériaux céramiques et un zoom optique 10x.

