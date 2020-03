Huawei P40 vs iPhone 11, Samsung Galaxy S20 et Pixel 4

Le Huawei P40 arrive enfin sur le marché pour prendre le relais de la gamme P de la marque, l’une des plus performantes et où la firme concentre généralement une grande partie de ses efforts en termes d’innovation. Ainsi, étant concentré sur le segment haut de celui-ci, il devra être mesuré par rapport aux derniers terminaux des principales marques, comme l’iPhone 11, le Galaxy S20 ou le Pixel 4.

Une tâche compliquée, celle de chacun d’entre eux, de se démarquer des autres, car la demande des fabricants n’a fait qu’augmenter au fil des ans. Cependant, oui il y a des différences appréciables, qui servira à décanter l’équilibre pour l’un ou l’autre selon les préférences personnelles de chaque utilisateur.

Huawei P40 vs iPhone 11, Galaxy S20 et Pixel 4

Le tableau ci-dessous montre la réalité du secteur à l’heure actuelle: aucune des marques ne lésine sur les performances en ce qui concerne l’ensemble de terminaux.

L’une des premières différences notables que l’on peut voir en premier lieu se trouve dans l’écran de l’iPhone 11, le seul non OLED parmi les modèles comparés et aussi avec une résolution un peu plus faible que les autres. La réponse qu’Apple donne à cela réside dans le prix et dans la différence avec ses frères aînés, avec un écran LCD qui, sans offrir de mauvais résultats, n’est pas comparable aux panneaux OLED en qualité.

Dans le cas de l’iPhone, en outre, il existe également des différences de RAM, restant à 4 Go tandis que le reste varie de 6 à 12 Go. Cependant, et comme cela a été démontré à de nombreuses reprises au fil des ans, ce qui est perdu d’une part finit par être gagné avec l’optimisation générale qu’Apple réalise dans iOS.

Huawei P40

iPhone 11

Samsung Galaxy S20

Google Pixel 4

Affichage

6,1 “OLED, FullHD + (1080p)

6,1 “, IPS, HD + (828p)

6,2 “, OLED, QHD + (1440p), 120 Hz

5.7 “, OLED, FHD + (1080p), 90 Hz

La taille

71 x 149 mm

76 x 151 mm

69 x 152 mm

76 x 151 mm | 69 x 147 mm

Grosseur

8,5 mm

8,3 mm

7,9 mm

8,2 mm

Le poids

175 grammes

194 grammes

163 grammes

162 grammes

Processeur

Kirin 990 5G, 7 nm +

Apple A13, 7 nm +

Exynos 990, 7 nm

Snapdragon 855 en 7 nm et Pixel Neural Core

RAM

8.12 LPDDR5

4 Go

8.12 LPDDR5

6 Go

La mémoire

128 Go et NMCard

64, 128, 256 Go

128 Go UFS 3.0 et microSD

64, 128 Go

Appareil photo principal

50 MP RYYB f / 1.9, large 16 MP f / 2.2 et zoom 3x 8 MP f / 2.4

12 MP f / 1,8 et grand angle 12 MP f / 2,4

12 MP f / 1.8, zoom optique hybride 3x 64 MP f / 2.0 et grand angle 12 MP f / 2.2

Zoom optique 12,2 MP et 1,8x

Caméra frontale

32 MP f / 2.0, perforé

12 MP f / 2.2

10 MP f / 2.2, perforé

Grand angle 8MP

La batterie

3800 mAh, charge rapide 22,5 W

3,110 mAh, charge rapide 18 W, charge sans fil

4000 mAh, charge rapide, charge rapide sans fil

2800 mAh, charge rapide 18 W, charge sans fil 11 W

Résistance

IP53

IP68

IP68

IP68

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Identifiant du visage

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Déverrouillage du visage 3D et détection de mouvement

Connectivité

5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, Lightning, Jackless, UWB U1, GPS, Glonass, Galileo, QZSS

4G (LTE Cat 21), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, pas de prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

4G (LTE Cat 18), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, pas de prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Système

Android 10

iOS 13

Android 9 Pie

Android 10

Lancement

Avril 2020

Septembre 2019

Avril 2019

21 octobre 2019

Prix ​​officiel

799 euros

809, 859, 979 euros

909 euros

759, 859 euros

Les vraies distances sont marquées cette année dans la section photographique, où plusieurs fabricants se sont déjà engagés à inclure des capteurs plus grands et des systèmes complexes de trois, quatre ou cinq objectifs. Huawei prend la paume du zoom du P40 avec un Grossissement optique 3x, suivi par l’hybride, au même rythme, du Galaxy S20. Parallèlement à cela, le grand angle est présent dans tous les smartphones, à l’exception du Pixel 4, étant le seul à perdre la possibilité de prendre ce type de photo.

De même, des différences dans les caméras avant sont visibles, menant à nouveau Huawei avec 32 mégapixels.

La section biométrique laisse les lettres répétées entre un déverrouillage facial en trois dimensions, présent sur l’iPhone 11 et le Pixel 4; et des lecteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran, trouvés dans les deux autres. Ils sont également distribués en résistance à l’eau et à la poussière: iPhone, Galaxy S20 Pixel ont une certification IP68 plus raffinée; le P40 reste à IP53.

5G et prix: clés en 2020

Avec une inexorable progression de la 5G dans le présent, et anticipant qu’elle ira plus loin dans le futur, Huawei intègre dans le P40 son Processeur Kirin 990, qui a une telle connectivité. Samsung, quant à lui, donne la possibilité de choisir si vous le souhaitez ou non. Aucun des autres n’a cette option, restant dans une 4G qui, malgré tout, continue d’être la plus stable, la plus répandue et, à ce jour, d’usage courant. Cependant, c’est un facteur à considérer face à un achat par quiconque envisage de garder le terminal en service pour les prochaines années.

Enfin, les fourchettes de prix sont très similaires dans tous, se déplaçant environ 800 euros dans ses versions les plus basiques et en se concentrant sur ce segment premium qui n’atteint pas les chiffres des modèles plus performants, qui dépassent les 1000 €.

Un résultat global homogène, en bref, où l’élément qui déséquilibre le plus l’équilibre d’un Huawei P40 bien positionné est le absence de services Google nativement inclus dans le terminal, conséquence du veto des États-Unis à la technologie pour conclure des accords commerciaux avec des entreprises du pays. Sans eux, l’appel au grand public est irrémédiablement diminué.