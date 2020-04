Huawei, partagez votre jeu préféré et gagnez une HUAWEI Watch GT 2

Êtes-vous un joueur invétéré ou plus simplement vous devez télécharger un jeu de la HUAWEI AppGallery et maintenant vous ne pouvez plus vous en passer? vous pourriez gagner un fantastique Montre HUAWEI GT2, la plus récente smartwatch réalisée par le géant chinois, simplement en partageant votre expérience, expliquant notamment pourquoi (ou plus, le cas échéant) ce titre est devenu votre jeu préféré.

Huawei, en fait, a lancé une promotion particulière qui fait partie de l’initiative plus large Découvrez plus sur AppGallery, visant à découvrir les nombreuses applications que la boutique propriétaire de Huawei a à offrir, et à donner un Montre HUAWEI GT 2 pour ceux qui, parmi les participants, atteindront le score le plus élevé. Il sera possible d’obtenir un maximum de 110 points, et ceux-ci seront distribués comme suit: score attribué par l’équipe communautaire Huawei (maximum 60 points attribués en fonction de la qualité du contenu, y compris l’unicité, la qualité de l’intrigue, la créativité, etc.); vue totale du fil (maximum 40 points, basé sur les visualisations de chaque article); dix points bonus – s’il y en a.

Comment participer à l’initiative

Pour participer à l’initiative, vous devez suivre ces étapes:

1. Publier un fil de discussion dans la section appropriée de l’AppGallery pour recommander un jeu téléchargé depuis la boutique avec l’un des points suivants:

a) un particularité du titre;

b) le raisons c’est donc le titre préféré absolu;

c) un histoire originale inspiré par le jeu.

2. (Facultatif) pour obtenir des points bonus supplémentaires, il est possible joindre des enregistrements vidéo dans le fil pour expliquer davantage vos raisons et qu’elles durent plus de 15 secondes.

3. Rapport sur le Forum Huawei votre participation, en joignant les liens et liens à votre fil. Le titre de la discussion doit commencer par [My Favorite Game App on AppGallery] et doit inclure le nom de l’application et le nom de votre pays. Par exemple, [My Favorite Game App on AppGallery] Game of Thrones, Italie. L’initiative sera valable jusqu’au 6 mai. Nous vous recommandons de jeter un œil à la page dédiée pour plus d’informations.