Huawei présente la Watch GT2e, avec 100 modes sportifs et un design renouvelé

La conférence en ligne de. Vient de se terminer Huawei, au cours de laquelle le géant chinois a non seulement présenté i nouveaux smartphones de la série HUAWEI P40, conçue pour réécrire les règles de la photographie mobile, mais aussi la nouvelle Watch GT2e, une smartwatch qui, si du point de vue Hardware ne présente pas de changements substantiels par rapport au modèle précédent, Montre HUAWEI GT2précisément de point de vue esthétiqueau lieu de cela, il présente quelques éléments qui rendent cet appareil idéal pour ceux qui pratiquent certains sports, offrant un plus grand confort. HUAWEI TG2e, en fait, en a un boîtier en acier inoxydable beaucoup plus résistant et un cbracelet en caoutchouc respirant et flexible.

HUAWEI GT2e est équipé d’un Écran AMOLED 1,39 pouces avec une résolution de 454 x 454 pixels et possède un boîtier de 46 mm. La smartwatch est alimentée par SoC HiSilicon Hi1132 Kirin A1, accompagné de 16 Mo de RAM e 4 Go de mémoire interne pour stocker des centaines de chansons à reproduire, par exemple, pour accompagner les sessions de formation.

Prend en charge les fonctionnalités les plus importantes typiques d’une montre intelligente, y compris la surveillance de la fréquence cardiaque, suivi de la sommeil, suivi de la stressaussi différents modes sportifs (100 puits) pour garder une trace des calories brûlées et des kilomètres parcourus, et la possibilité de recevoir des notifications directement sur la smartwatch. L’appareil est censé offrir deux semaines d’autonomie (14 jours d’utilisation standard, 30 heures d’utilisation avec GPS actif et 24 heures de lecture de musique) et peuvent être immergés dans l’eau jusqu’à 50 mètres, en gardant la fonction de surveillance de la fréquence cardiaque active. HUAWEI GT2e sera mis en vente au prix de 199 euros.