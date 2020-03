Huawei présente son Matebook X Pro renouvelé

À l’intérieur du PC phare léger et ultra-portable de Huawei, nous trouvons des performances illimitées grâce aux processeurs de dixième génération Intel® Core ™ i7-10510U et i5-10210U.

En 2018, Huawei a surpris le marché des ordinateurs portables en présentant sa nouvelle gamme de produits, axée sur un marché plus professionnel. A cette époque, le Matebook Pro de la firme chinoise, a été consolidé par de nombreux experts de l’industrie technologique, comme l’un des meilleurs ordinateurs portables en termes de performances et de design. Maintenant, la société vient de présenter le renouvellement de ce produit, qui vient piétiner et avec un nouveau visage.

«Étant un ordinateur portable phare ultra-mince, le tout nouveau HUAWEI MateBook X Pro est la quintessence de la conception et de la qualité de fabrication de Huawei. Dans le même temps, les progrès de son écran tactile Ultra FullView, les améliorations de la consommation d’énergie, des performances et de la connectivité pour tous les scénarios permettent aux utilisateurs de rester productifs tout le temps, n’importe où. Des valeurs esthétiques haut de gamme, une technologie innovante et une intelligence font partie de l’ADN de la série MateBook X Pro, et sa dernière version est l’exemple parfait de cet héritage. Il s’agit de notre appareil le plus puissant, portable et intelligent à toutes fins à ce jour, et nous sommes très heureux de le mettre entre les mains du consommateur », a déclaré Wang Yinfeng, président de la gamme de produits pour tablettes et PC pour Huawei CBG.

Le Matebook X Pro est disponible dans les couleurs Mystic Silver, Cosmos Grey et le nouveau Emerald Green, qui est livré avec un ton vert subtil qui enveloppe élégamment le châssis. Le haut du modèle Emerald Green a été rehaussé d’un logo Huawei dans des tons dorés, ce qui lui donne un look qui deviendra un classique instantané. La version la plus récente de l’ordinateur portable est extrêmement portable, car il a une épaisseur de seulement 14,6 mm et un poids de 1,33 kg, ce qui en fait l’appareil parfait pour tout professionnel qui apprécie la fusion entre mobilité et productivité.

