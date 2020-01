Huawei prêt à développer et à lancer des smartphones 5G à bas prix

Bien que la technologie 5G se développe au cours de l’année, les smartphones peuvent la connexion aux réseaux de nouvelle génération n’est pas encore répandue. Le complice de cette situation est certainement le prix des appareils car il est surtout haut de gamme.

Huawei est conscient de ce problème et développe une solution pour le résoudre. Tous les fabricants viseront à avoir au moins quelques appareils 5G parmi les produits proposés, mais le géant chinois pointe beaucoup plus.

En fait, l’objectif de Huawei n’est pas de rivaliser dans le haut de gamme du marché mais plutôt développer la 5G dans la moyenne. Grâce à la baisse des coûts de production des SoC 5G, il sera possible de créer des smartphones compatibles à un prix inférieur.

La 5G est extrêmement importante pour Huawei

De toute évidence, les répercussions les plus importantes se produiront dans le segment du marché intermédiaire avec le lancement d’appareils de milieu de gamme basés sur les nouveaux réseaux. Selon Yang Chaobin, président de Huawei, d’ici la fin de 2020 Les smartphones 5G seront également disponibles dans la gamme de prix de 150 $. La tendance se poursuivra évidemment également en 2021 avec tous les avantages pour les consommateurs.

Cette décision de Huawei est vraiment intéressante. Le fabricant a de nombreux intérêts dans le développement de la 5G tant en ce qui concerne les appareils que les infrastructures. Un développement et une application accrus de la technologie apporteraient des avantages dans les deux domaines.

Pour Huawei, le marché des appareils 5G a rapporté plus de 6,9 ​​millions d’appareils vendus et, en 2020, ce chiffre devrait augmenter. En fait, les analystes s’attendent à plus de 150 millions d’appareils en Chine seulement, donc l’importance de la 5G est plus que stratégique pour Huawei et tous les autres fabricants.