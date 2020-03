Huawei propose une assistance et fait don de technologies et de fournitures médicales

Aujourd’hui 16 mars 2020, Huawei Italie a communiqué que fournira des solutions technologiques et des dispositifs de protection pour répondre à l’urgence causée par le coronavirus. Parmi les matériaux déjà donnés, ils sont présents 1000 combinaisons de protection destiné à certains hôpitaux de Milan, ainsi qu’à 200 000 masques type FFP2 CE qui arrivent de Chine.

Voici les autres équipements que Huawei a décidé de donner à l’Italie pour le soutenir contre COVID19

Parmi les différents équipements donnés, la majorité concerne des appareils technologiques aux performances diverses. Parmi ceux-ci, connectivité réseau, très utile dans les structures temporaires qui ont été équipées ces dernières semaines. En outre, la grande entreprise vise à faciliter l’échange d’informations entre les équipes de santé italienne et chinoise. Il travaille en fait sur Cloud Welink, sa plateforme de collaboration personnelle. Comme Huawei soutient actuellement l’Italie, il l’a déjà fait en Chine et propose d’offrir le même type d’aide dans ce pays ayant déjà acquis ce type d’expérience.

Parmi les différents dons, Huawei travaille sur une plateforme de visioconférence nécessaire de fournir une connexion en temps réel entre les différents hôpitaux dans les zones rouges. Cela assurerait une plus grande efficacité de coordination même à distance, dans le but de pouvoir consulter les experts présents dans les différents domaines. Parmi les différentes initiatives, Huawei participe également à Solidarité numérique, promue par le ministre de l’innovation technologique et de la numérisation, Paola Pisano. La participation de Huawei consiste en don de 500 appareils entre smartphones et tablettes, vers les hôpitaux italiens. Thomas Miao, PDG de Huawei Italie, considère la solidarité et la collaboration comme fondamentales entre tous les pays, sans frontières, dans un tel moment d’urgence.

Il serait important de mener des comportements similaires même plus tard, lorsque le coronavirus est un problème surmonté. C’est le meilleur souhait que nous puissions faire pour toute l’humanité.