Huawei Quick Apps, la réponse chinoise à Google Instant Apps

Il y a environ quatre ans, Google a présenté les applications instantanées comme de petites applications qui, sans avoir besoin d’installer quoi que ce soit sur le mobile, ont promis de servir de collation des applications complètes, tout en réduisant les frictions. Maintenant, c’est Huawei qui reproduit cette fonctionnalité, avec ce qu’ils ont appelé Applications rapides.

Étant donné que Huawei continue sans accès aux services et applications Google et, par conséquent, en dehors de l’écosystème mobile le plus répandu au monde, cela se voit forcé d’aller de l’avant avec son propre développement. Et rappelez-vous que les appareils de la marque lancés après l’été – comme le Mate 30 – n’ont pas accès à Google Play et à la plupart des applications les plus répandues en Occident, de Gmail à WhatsApp. Sauf exceptions, bien sûr.

Huawei a déjà ses «Intant Apps»

De cette façon, Huawei vise à encourager le développement de petits packages qui rapprochent l’expérience de performance des applications natives, avec une fraction du coût pour les deux. Comme ils le font remarquer des développeurs XDA, c’est un complément à AppGallery, La propre boutique d’applications de Huawei et les services mobiles Huawei ou HMS.

Le géant chinois des télécommunications justifie de plusieurs manières l’existence de ces applications:

Bas coût: Selon Huawei, le développement d’une de ces «applications rapides» ne nécessite que 20% du code par rapport aux normes Android. Quelque chose qui, disent-ils, peut être fait à partir de seulement 3 jours. Il s’agit sans aucun doute d’un appel aux développeurs pour compléter un magasin d’applications qui souffre toujours de pénuries.

Expérience native: Les applications rapides n’ont rien à installer, elles se mettent à jour automatiquement et offrent “une excellente expérience native”, vous permettant de quitter votre navigateur.

Rétention élevée: bien que n’ayant pas d’installation en tant que telle, peut être fixé à l’écran d’accueil, “aider à attirer et à retenir” les utilisateurs.

Accès facile: ils sont accessibles via d’autres parties du système, telles que l’assistant vocal ou la recherche globale de l’appareil.

Selon Huawei, ces applications ne se limitent pas aux terminaux de la marque, mais constituent une nouvelle norme prise en charge par plus d’une douzaine de fabricants chinois, qui cumulent 85% du marché chinois.

