Huawei reçoit l’approbation au Royaume-Uni pour être un fournisseur 5G

Après une certaine incertitude et sous la pression du gouvernement américain, positionné contre lui, le Royaume-Uni a décidé mardi de permettre à Huawei d’être l’un des partenaires techniques participer au déploiement des réseaux 5G du pays. Cette approbation est cependant très limitée.

Cela a été publié par les médias anglais, tels que ., qui indique un résistance aux directives du gouvernement de Trump par le Premier ministre Boris Johnson.

Huawei restera cependant encadré par ce qu’ils appellent des «fournisseurs à haut risque», mais après tout, des fournisseurs. De cette façon, Huawei peut gérer les parties “non sensibles” de l’infrastructure 5G. Autrement dit, il n’aura pas de participation dans la partie centrale, mais plutôt dans le déploiement d’antennes et d’autres équipements plus périphériques.

Et même dans ce cas, votre participation sera limité à 35% de l’investissement total. Cependant, Huawei a été satisfait de la résolution de l’exécutif britannique, dont la secrétaire aux communications Nicky Morgan a décrit comme “une solution spécifique pour le Royaume-Uni pour des raisons spécifiques au Royaume-Uni et la décision répond aux défis auxquels nous sommes confrontés en ce moment”.

Dans un communiqué obtenu par Hypertext, Victor Zhang, le vice-président de Huawei répertorie cette décision rassurante:

“Pour Huawei, la confirmation du gouvernement britannique est rassurante pour nous permettre de continuer à travailler avec nos clients pour poursuivre le déploiement de la 5G dans le pays. Cette décision, basée sur des preuves, se traduira par une infrastructure de télécommunications plus avancée, plus sûre et plus sécurisée. une meilleure rentabilité pour l’avenir, donnant au Royaume-Uni un accès aux technologies de pointe et garantissant un marché compétitif. “

Sécurité, coûts hypothétiques et futurs

Cette autorisation partielle à Huawei a deux lectures possibles. Celui réalisé par le géant des télécommunications basé à Shenzen, et celui qui à un niveau efficace sont limiter le libre-échange dans ce type d’infrastructure, de plus en plus ouvertement considéré comme stratégique. Ils le font, en outre, sur la base de certains avertissements d’espionnage sur lesquels aucune preuve n’a encore été présentée.

Le Royaume-Uni n’est pas le premier pays à avoir imposé de telles limitations à Huawei. Avant eux, les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou le Japon. Le problème est que, comme l’a défini Thérèse Raphaël dans Bloomberg, “les coûts de sécurité d’une interdiction sont hypothétiques et futurs, tandis que les coûts économiques seraient réels et présents”.

