Huawei ressent l’impact des sanctions américaines sur ses ventes de smartphones au quatrième trimestre

Cinq des 10 meilleurs fabricants de smartphones se sont développés au quatrième trimestre 2019 par rapport à il y a un an.

Selon les données d’IHS Markit, les livraisons ont glissé à 359,2 millions d’unités, en baisse de 1,5% par rapport à 364,8 millions d’unités au quatrième trimestre 2018.

Samsung a augmenté de 1% sur 12 mois, passant à 70,7 millions d’unités, contre 70,2 millions d’unités. Apple a augmenté de 5% à 67,7 millions d’unités, contre 64,3 millions d’unités. Xiaomi, après avoir été sous pression pendant une grande partie de 2019, a connu un trimestre de forte croissance avec une augmentation de 36% à 32,7 millions d’unités, contre 24 millions.

Motorola continue de reconquérir des parts de marché avec une croissance modeste de 2% en glissement annuel pour atteindre 10,3 munitions au quatrième trimestre. C’est la première fois depuis le quatrième trimestre de 2018 que Motorola franchit la barre des 10 millions d’unités d’expédition.

“Malgré une croissance à deux chiffres pour l’année, Huawei au quatrième trimestre a commencé à ressentir l’impact des vents contraires continus des actions commerciales du gouvernement américain”, a déclaré Jusy Hong, directeur de la recherche et de l’analyse des smartphones chez IHS Markit.

“Après trois trimestres de croissance significative en 2019, les livraisons de Huawei ont diminué de 7,4% d’une année sur l’autre au quatrième trimestre.”

Jusqu’au quatrième trimestre, Huawei avait bien résisté aux incertitudes d’une interdiction de technologie aux États-Unis, expédiant près de 60 millions d’unités au premier trimestre, suivies par 59 millions au deuxième trimestre et 66,8 millions au troisième. Alors que le gouvernement américain a accordé des licences à certaines entreprises américaines pour continuer à vendre des produits à Huawei, Google n’en fait pas partie jusqu’à présent.

Au quatrième trimestre, Motorola a retiré la pellicule de son appareil pliable, le nouveau RAZR. Contrairement aux appareils pliables de Samsung et Huawei, cet appareil utilise l’écran pliable pour réduire la taille du combiné. Cependant, l’appareil n’a pas encore atteint les consommateurs et n’a donc pas contribué aux livraisons de Motorola au quatrième trimestre.

Enfin, Tecno a augmenté de 13% d’une année sur l’autre au quatrième trimestre, à 4,3 millions d’unités, contre 3,8 millions d’unités, ce qui complète les 10 premiers fabricants de smartphones.

Les livraisons mondiales de smartphones Realme ont augmenté de 275% d’une année sur l’autre, passant à 7,3 millions d’unités au quatrième trimestre de 2019, contre 1,9 million d’unités au cours de la même période en 2018.

Alors que Realme a fait irruption sur le marché en tant que marque d’entité autonome au troisième trimestre 2019 en expédiant plus de 10 millions d’unités, la société n’a pas été en mesure de soutenir cette croissance agressive au quatrième trimestre.

Les livraisons en dehors du top 10 sont passées de 70,3 millions d’unités au quatrième trimestre 2018 à 57,1 millions d’unités au quatrième trimestre 2019, soit une baisse de 19%.

Apple a repris pied au quatrième trimestre de 2019, après quelques années de déclin. La nouvelle série d’iPhone 11 semble résonner auprès de la base de consommateurs. La poursuite de la croissance des segments des services portables et des services de la société indique que de nouveaux utilisateurs pourraient rejoindre l’écosystème Apple.

Regarder vers l’avant

Hong a déclaré que les tensions entre le gouvernement américain et Huawei continueront de perdurer et auront un impact sur l’entreprise et le marché global.

L’épidémie du coronavirus en Chine devrait affecter le marché des smartphones, Apple annonçant que ce défi va probablement affecter son activité. D’autres OEM seront également confrontés à des défis similaires en matière de chaîne d’approvisionnement.

«Huawei lance maintenant ses derniers smartphones phares à l’international», a déclaré Anna Ahrens, analyste senior chez IHS Markit.

“Cependant, sur des marchés comme l’Europe occidentale, le manque de services Google rendra les téléphones Huawei difficiles à vendre pour les consommateurs, d’autant plus que la série Mate de la société est parfaitement positionnée dans le segment des prix premium.”

Mis à part Samsung et Huawei, la plupart des autres grands fabricants de smartphones ont terminé l’année entière avec des livraisons en baisse par rapport à 2018.

Les livraisons ont totalisé 1,38 milliard d’unités en 2019, en baisse de 2,2% par rapport à 1,41 milliard en 2018. Cette diminution était légèrement inférieure à la baisse de 2,4% de 2017 à 2018.

Tout comme en 2018, Samsung a terminé 2019 en tant que leader des livraisons de smartphones. La société sud-coréenne a expédié 294,8 millions d’unités en 2019, en hausse de 1,7% par rapport à 289,9 millions en 2018.

“La concentration de Samsung sur le milieu de gamme a porté ses fruits en 2019, aidant l’entreprise à repousser la concurrence mondiale de Huawei, Xiaomi, Oppo et vivo”, a déclaré Gerrit Schneemann, analyste principal, smartphones, chez IHS Markit.

Huawei a terminé 2019 deuxième derrière Samsung. Pour l’année, Huawei a enregistré une croissance de 16,7% par rapport à 2018, atteignant 240,6 millions d’unités en 2019, contre 206,1 millions en 2018.

Xiaomi a augmenté de 4% sur 12 mois, les expéditions atteignant 124 millions d’unités en 2019, contre 118,7 millions en 2018. L’Inde reste un marché critique pour Xiaomi, mais la société fait face à une pression concurrentielle croissante dans le pays.

L’un des principaux concurrents de Xiaomi en Inde est actuellement le neuvième Realme. La marque Realme est entrée sur le marché pour la première fois au deuxième trimestre de 2018 et a été retirée d’Oppo au troisième trimestre de 2019 pour se concentrer sur le marché indien.

Les marques iTel, Tecno et Infinix, toutes détenues par Transsion Holdings, en Chine, ont augmenté collectivement de 9,6% en 2019, atteignant 37,3 millions d’unités en 2019, contre 34,4 millions en 2018.