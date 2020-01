Huawei s’associe à TomTom pour une alternative à Google Maps

Alors que l’interdiction américaine du géant chinois de la technologie Huawei est toujours en cours, le fabricant de smartphones a dû trouver de nouvelles façons de remplacer toute technologie – matérielle ou logicielle – qu’il achetait auparavant à des sociétés américaines. L’impact le plus notable de cela est l’incapacité de Huawei à utiliser tout ce que Google a fait sur ses téléphones

Mais aujourd’hui, la société chinoise semble avoir trouvé un remplaçant pour au moins l’un des services clés du géant de la recherche, confirmant qu’elle a obtenu une alternative à Google Maps en concluant un partenariat qui verra les spécialistes de la navigation TomTom fournir des cartes, des informations sur le trafic en direct et des logiciels pour Smartphones Huawei, tel que rapporté par ..

Étant donné que TomTom est basé aux Pays-Bas, Huawei est en mesure de contourner l’interdiction de commerce du gouvernement américain, ce qui empêche le fabricant de téléphones chinois de traiter avec des entreprises américaines.

S’adressant à ., le porte-parole de TomTom, Remco Meerstra, a déclaré que l’accord avec Huawei avait été finalisé il y a quelque temps, bien que la société se soit abstenue de rendre la nouvelle publique pour des raisons non précisées.

En août, il a été signalé que Huawei construisait son propre rival Google Maps appelé Map Kit, qui était censé prendre en charge les rapports de trafic en temps réel et les fonctionnalités de réalité augmentée.

Où sommes-nous?

Alors que les nouveaux téléphones de Huawei sont toujours alimentés par Android 10, le manque d’accès aux applications et services de Google (y compris le Google Play Store) rend les combinés de l’entreprise les a rendus difficiles à vendre dans de nombreuses régions en dehors de l’Asie – même celles où ils l’ont déjà fait reçu un accueil favorable, comme l’Europe et l’Australie.

Si Huawei est en effet obligé d’abandonner complètement Android, il a déjà une sauvegarde prête et en attente – Harmony OS est un système d’exploitation open source conçu pour fonctionner sur une variété de produits, tels que les téléphones, les téléviseurs, les montres intelligentes, les ordinateurs portables et plus encore.