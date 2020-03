Huawei Search, voici le moteur de recherche alternatif à celui de Google

L’histoire est maintenant connue de tous: en raison de l’interdiction imposée par l’administration Trump, Huawei a dû abandonner la licence Android et les services de Google, de sorte que ses nouveaux smartphones ne bénéficient plus des services et des applications créés par le géant de Mountain View.

sur Smartphones Huawei récemment présentés et sur les versions futures, il ne sera pas possible d’installer, par exemple, Gmail, Google Maps, Google Chrome, Assistant et bien sûr le Google Play Store. Comme alternative, la boutique propriétaire de Huawei, AppGallery, sera préinstallée et les services Google ont été remplacés par Services mobiles Huaweic’est-à-dire une série de services, plates-formes et applications qui remplaceront toutes les fonctionnalités proposées par Google.

Huawei travaille sur Search, le moteur de recherche alternatif à celui de Google

À l’heure actuelle, Huawei travaille actuellement sur une alternative à la recherche Google, le service de recherche de Big G. Le service s’appellerait Recherche Huawei et certains utilisateurs testeraient déjà la version bêta. L’application permettrait efrecherche de pages web, images, vidéo et nouvelles et il offrirait également plusieurs raccourcis pour des recherches ciblées. Une section est disponible temps qui montre les prédictions fournies par Huafeng-AccuWeather, et des raccourcis pour “sport”, “conversion d’unité” et “calculatrice”.

en réglagesà la place, vous pouvez accéder au historique de recherche, ou c’est encore possible changer la région et la langue de recherche, activer la recherche sécurisée, fournir des commentaires ou activer mode sombre. Pour le moment, cependant, on ne sait pas encore moteur de recherche d’où Huawei Search tire. Comme l’ont souligné les gars de XDA-Developers, il n’a pas été possible de faire correspondre les résultats de recherche de Huawei Search avec les résultats de Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo, Yandex, Ask ou AOL, qui sont les moteurs de recherche les plus utilisés à ce jour. Selon toute probabilité, Huawei aurait décidé de baser votre application de recherche sur un moteur propriétaire, afin de ne pas utiliser de services tiers. Mais tout reste à clarifier. En attendant, attendons de voir comment l’application Huawei Search se développera dans les prochaines semaines, et si elle inclura de nouvelles fonctionnalités qui la rendront plus complète et compétitive.