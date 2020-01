Huawei signe un accord avec TomTom: il utilisera ses cartes

En raison de la interdire présenté par les États-Unis contre Huawei, comme nous le savons bien maintenant, la société de l’Est n’a pas la possibilité d’exploiter des applications et des services Google dans les smartphones de nouvelle génération avec système d’exploitation androïde. Forcé de développer quelque chose de complètement nouveau et de propriétaire, Huawei a décidé de s’appuyer sur TomTom pour le monde de cartes et services connexes.

Battue par . aujourd’hui, et dans l’attente d’une déclaration officielle, la nouvelle apparaît comme un éclair du bleu dans une période de calme relatif concernant la interdire Huawei des services Google (absent précisément sur le Mate 30/30 Pro lancé en 2019).

En vue du développement futur d’un système d’exploitation propriétaire à installer dans de nouveaux appareils, la société a décidé d’en signer un important accord avec la réalité néerlandaise, pour l’utilisation de ses cartes et service dépendances (telles que les informations sur le trafic et les logiciels de navigation), afin que nous puissions applications dédié encore mieux que Google Maps et autres.

Huawei et TomTom signent un accord pour partager des cartes

Le porte-parole de TomTomRemco Meerstra a officialisé l’accord, déclarant qu’il était déjà signé depuis un certain temps, mais aucune des entreprises n’a jamais voulu rendre l’information publique (jusqu’à présent). Dans le même temps, il a refusé de fournir de nouvelles informations sur l’accord lui-même.

TomTom, nous nous souvenons, né à l’origine comme une réalité axée sur la production et la distribution de appareils pour la navigation, il a récemment décidé de se tourner exclusivement vers la réalisation de services logicielsévidemment toujours inhérent à la navigation elle-même.