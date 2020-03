Huawei, toutes les nouvelles applications de la galerie d’applications et promotion spéciale

AppGallery, La boutique exclusive de Huawei, continue de croître, y compris de nouvelles applications et services visant à répondre aux besoins de chaque utilisateur individuel, en leur offrant une multitude d’applications parmi lesquelles choisir pour créer et personnaliser leur expérience avec un smartphone HUAWEI.

Huawei, voici toutes les nouvelles applications de l’AppGallery

Pour le mois de mars, l’AppGallery s’est enrichie de nombreuses nouvelles fonctionnalités, à commencer par les applications pour les services bancaires et la sécurité sociale. Les applications de sont maintenant disponibles Relax Banking Mobile et myCartaBCC: le premier est le service bancaire Internet du Groupe Coopératif Bancaire Iccrea pour les clients des BCC participants, grâce auquel vous pouvez gérer votre compte et vos cartes en tout confort. Le second rejoint en revanche Relax Banking et permet aux clients des BCC du groupe Iccrea d’accéder à leur propre espace réservé. L’application est également disponible INPS Mobile, grâce auquel vous pouvez accéder aux services de l’Institut directement depuis votre smartphone.

Passant aux applications pour le transport et les voitures, à partir d’aujourd’hui, l’application est disponible sur l’AppGallery Italo Train, Trenit et vueling. Ce dernier est idéal pour découvrir et acheter les vols les moins chers vers plus de 160 destinations européennes. De plus, l’application la plus populaire pour obtenir une licence arrive également sur le Huawei Store, Quiz de licence officiel 2020, ed Infotarga, pour vérifier en temps réel les assurances, les données et tout rapport de vol d’un véhicule. Il arrive également sur l’AppGallery VVVVID, pour diffuser gratuitement des séries télévisées et des anime en résolution HD. Entre autres applications, également Enchères judiciaires et Détecteur de tremblement de terre – Alertes en temps réel.

Enfin, Huawei en a lancé un nouvelle promotion sur sa boutique: qui est en possession d’un HUAWEI P40 Lite ou un autre smartphone d’entreprise et téléchargera le COLLECTION APP ESSENTIELLE, aura l’occasion de gagnez un HUAWEI P40 Lite et 9 points HUAWEI par jour. Pour participer au tirage, téléchargez simplement le dossier de candidature, acceptez les conditions générales et jouez pour gagner les prix promotionnels. La promotion est valable jusqu’au 26 avril.