Huawei travaille sur un moteur de recherche pour remplacer Google sur leurs téléphones

Huawei est trouvé travailler sur un moteur de recherche avec lequel il cherche à accroître son indépendance vis-à-vis de Google. Après le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, ainsi que la bataille juridique que la société mène avec la justice américaine, l’étape est évidente puisque le constructeur chinois ne peut plus utiliser les services Google depuis mi-2019.

Selon les développeurs XDA, Huawei teste une application appelée Recherche Huawei, avec lequel il espère couvrir les besoins de recherche de ceux qui acquièrent un P40 ou l’un des prochains terminaux de l’entreprise. L’application est exclusive aux appareils du fabricant chinois et nécessite l’utilisation de l’identifiant Huawei pour l’utiliser.

À en juger par les images, Huawei Search semble une application simple avec des raccourcis vers les services comme la météo, les sports, la calculatrice et un convertisseur d’unité. La recherche peut fixé globalement ou par pays, où l’Espagne et le Mexique apparaissent en tête de liste des régions disponibles.

Les autres options disponibles incluent un historique de recherche, afficher des résultats sûrs et choisissez le mode sombre. Quelque chose qui n’apparaît pas dans les images est la possibilité de configurer des moteurs de recherche tiers tels que Bing, DuckDuckGo, Yandex et plus encore.

Huawei Search pourrait utiliser un moteur de recherche propriétaire

Une théorie qui est traitée dans le rapport d’origine est que Huawei utiliserait un moteur propriétaire, car il a la possibilité de supprimer un résultat de recherche si l’utilisateur le demande. Le service de recherche est offert par une filiale de Huawei nommé Aspiegel Limited, situé en Irlande, et sera exclusif à l’application mobile.

Est maintenant difficile de penser qu’il pourrait devenir un sérieux concurrent pour l’application Google. Bien que Huawei dispose d’un portefeuille de services dans son pays d’origine – y compris un assistant vocal – les options pour ceux qui vivent en dehors de la Chine ne sont pas nombreuses.

Pour l’instant sa date de sortie est inconnue, bien que nous puissions le voir intégré dans les prochains terminaux de l’entreprise. Huawei Search a commencé une phase de test dans les Émirats arabes unis et est actuellement en attente jusqu’à ce que la société publie une nouvelle version de l’application.

