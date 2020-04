Huawei, un brevet montre un nouveau dispositif de pliage

Le monde des smartphones pliants est de plus en plus important pour l’évolution technique mise en place par les différents constructeurs. Huawei et Samsung se sont affrontés avec le lancement de Mate X et Galaxy Fold et ce choc se poursuivra également avec la prochaine génération.

En fait, les rumeurs sur les nouveaux appareils se succèdent au fil des semaines. Pour le moment, il n’y a aucune certitude sur les modèles à venir, mais seulement des rumeurs et des indiscrétions. Les gars de Letsgodigital ont trouvé un nouveau brevet Huawei qui concerne un appareil pliable. Nous pouvons spéculer que cet appareil pourrait être le Mate X2, mais pour le moment ce n’est qu’une supposition.

Le brevet a été déposé en Chine l’année dernière et ces jours-ci, il a été accepté avec succès. Cela signifie que Huawei souhaite protéger la propriété intellectuelle de cette configuration spécifique et pas nécessairement qu’un appareil similaire arrivera.

Huawei songe à un nouveau smartphone pliable

Cependant, d’après les dessins joints au brevet un design similaire à celui de la série Mate émerge, pour souligner la volonté de créer une famille de forme cohérente. Une fois ouvert le long de l’axe vertical, l’appareil passe du smartphone à la tablette avec un grand écran à la disposition de l’utilisateur.

La particularité, cependant, est que l’écran avant est flanqué du secteur photographique. Ce choix permet de ne pas utiliser deux groupes optiques distincts mais seulement et seulement les caméras principales. Parmi les quatre caméras de l’appareil, sfrapper un objectif dédié exclusivement au zoom.

En ce moment on ne sait pas si et quand cet appareil verra jamais la lumière. Cependant, Huawei prévoit de lancer un nouvel appareil pliable au cours du second semestre. Il suffit d’attendre plus de détails qui ne tarderont certainement pas à venir.