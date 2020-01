Huawei utilisera les cartes TomTom comme alternative à Google Maps

Tomtom, la société néerlandaise dédiée à la création de systèmes et logiciels de navigation GPS, a annoncé que a signé un accord avec Huawei pour fournir vos cartes et services dans les applications mobiles Avec cela, le fabricant chinois vous pouvez contourner l’absence de Google Maps dans ses terminaux affectés par le blocus américain.

Selon ., Huawei peut utiliser des cartes, des informations sur le trafic et d’autres logiciels de navigation de TomTom pour développer des applications mobiles. L’accord a été confirmé par un porte-parole de l’entreprise, qui indique qu’il a été fermé il y a un certain temps, sans toutefois fournir de détails concrets.

Huawei a besoin d’une alternative à Google Maps sur ses smartphones

Signature d’un accord avec TomTom donner une pause à Huawei, qui n’est pas en mesure d’utiliser les services Google après la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Avec l’engagement de la version open source d’Android comme base, les mobiles de l’entreprise ils ont besoin d’une alternative à Google Maps, qui domine la scène de la carte.

Il y a quelques mois, il a été révélé que Huawei travaillait sur un nouveau service appelé Map Kit, un outil pour les développeurs qui offrirait conditions de circulation en temps réel, y compris les changements de voie, ainsi que la réalité augmentée et plus de 40 langues disponibles.

L’accord cela profite également à TomTom, une entreprise qui, après avoir été l’un des grands concurrents sur la scène des appareils GPS, perte de pertinence avec l’arrivée des smartphones. Il y a un an, la société néerlandaise a vendu sa division télématique à Bridgestone Europe pour 910 millions d’euros et est ainsi en concurrence avec Google Maps et Here Technologies.

👇 Plus en hypertexte