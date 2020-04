Huawei veut, comme Apple, des applications Google dans AppGallery

Depuis mai 2019, Huawei ne peut certifier de nouveaux appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes avec ses services et applications Google. Cela inclut Google Play et la grande majorité des applications les plus répandues dans l’ouest. Bien qu’il existe quelques astuces pour éviter une partie de ce problème, Huawei cherche toujours des moyens de éviter les effets de blocage d’une manière plus efficace et complète.

Ce blocus a eu un impact sur les avantages plutôt que sur les brevets, en plus des revenus, que le géant des télécommunications estime à 12 milliards de dollars.

Les applications Google, bientôt sur AppGallery?

Tel que cité par le journal américain CNBC dans une interview avec Eric Xu, l’actuel président par intérim – que Huawei fait tourner tous les six mois -, le fabricant est penser davantage à une approche similaire à celle d’Apple:

“Nous espérons que les services Google seront disponibles via notre AppGallery, tout comme les services Google sont disponibles dans l’App Store d’Apple.”

Et c’est que dans l’App Store présent sur les appareils avec iOS et iPadOS, les applications Google, bien qu’elles n’arrivent pas préinstallées, sont disponible en téléchargement. Cependant, dans cette comparaison, Huawei devrait encore obtenir, en plus, les services Google – les célèbres services Google Play ou GPS -, qui ne sont pas nécessaires dans les appareils iOS.

Que, ou que Google implémente ses applications sur le récemment présenté, avec Harmony OS, Huawei Mobile Services, connu sous le nom de HMS.

Bien que Google n’ait pas encore commenté cela, il n’est pas clair qu’il pourrait conclure ce type d’accord avec Huawei. Et c’est que la demande de licence faite par Google n’a pas encore été approuvée, nécessaire pour commercer avec les sociétés figurant sur la liste noire ou “Entity List” du département américain du Commerce. Il n’est donc pas clair si ce type d’accord serait considéré comme commercial.

Bien que le reste des options ait échoué pour le géant chinois des télécommunications, cette proposition est intéressante et pourrait signifier le virage dont Huawei a besoin: que les mobiles Huawei ont accès à toutes les applications des développeurs, y compris Google.

Cela laisserait toujours de côté certains grands, tels que Facebook ou d’autres applications telles qu’Instagram et WhatsApp. En outre, il existe encore une multitude d’applications dans AppGallery, mais ce serait une grande étape.

👇 Plus en Hypertextuel