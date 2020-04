Huawei Video et Huawei Music gratuits pour tous les nouveaux membres

Un peu moins de dix jours, les consommateurs ont accès à la promotion de Huawei qui offre la possibilité de profiter des services Huawei Music et Vidéo Huawei par titre totalement gratuit pour des temps variables.

Huawei Music est le service entièrement dédié au monde de la musique, les utilisateurs se retrouvent capables d’accéder au-delà 50 millions de chansons, ainsi qu’un 1,2 million albums (même l’équivalent de 300 ans de lecture ininterrompue), sans avoir à supporter une seconde de publicité. L’accès aura lieu complètement streaming, cela signifie que vous aurez toujours besoin d’une connexion de données réellement active. Ceux qui décident de rejoindre le service en 26 avril ils l’apprécieront pour 3 mois par titre gratuit.

Huawei Video et Huawei Music: les utilisateurs y accèdent gratuitement

Vidéo Huawei au lieu de cela, nous pouvons le comparer à Netflix, les utilisateurs peuvent profiter de plus 50 000 titres différents les uns des autres et appartenant à différentes catégories, en commençant par les films à succès, puis en passant par les courts métrages, les sports, les documentaires, les actualités, etc. Le contenu prime nécessite un abonnement mensuel (mais peut également être acheté individuellement), tous les autres vidéo visibles en streaming sont à considérer gratuit. Les consommateurs qui décident d’essayer le service, s’inscrivant par 26 avril, ils apprécieront gratuit de l’adhésion premium pour le premier 2 mois.

Les deux services sont utilisables, sous réserve des indications qui viennent d’être incluses dans l’article, uniquement et exclusivement s’ils sont activés pour première fois, ceux qui ont déjà eu l’occasion de les tester sur leur propre peau ne pourront plus en faire la demande sur leur compte (sans évidemment payer).