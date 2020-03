HUAWEI Watch GT 2e est officiel avec plus de 100 modes d’entraînement

Huawei, avec les nouveaux smartphones de Gamme P40, a présenté aujourd’hui son nouveau portable, le nouveau Huawei Watch GT 2e.

Cette nouvelle montre intelligente vient inspirer toutes les personnes les plus dynamiques et sportives en offrant 100 modes d’entraînement différents qui varient entre différents types de sports. C’est la première fois que Huawei présente la fonctionnalité surveillance de la saturation en oxygène dans le sang. Cela pourrait être très utile, en particulier dans cette période d’urgence où la détection de ces données est essentielle pour éviter tout danger.

Huawei Watch GT 2e: un design amélioré et beaucoup d’élégance

La Huawei Watch GT 2e a un design amélioré par rapport à ses prédécesseurs, elle possède, en fait, une couronne cachée qui, combinée avec le corps de la montre, donne une touche supplémentaire à un portable déjà élégant et moderne. Deux nouvelles couleurs ont également été introduites: Mint Green et Lava Red, qui donnent au porteur de la smartwatch une touche de couleur extrêmement glamour. Huawei Watch GT 2e est équipé d’un écran toucher AMOLED de 1,39 pouces haute précision qui prend en charge la Résolution de qualité rétine. Grâce à cet écran, les utilisateurs disposent de toutes les informations dont ils ont besoin avec une seule et simple touche, même s’ils sont sortis par une belle journée d’été.

Des nouvelles également en vue pour le célèbre Huawei Watch GT 2 42 mm: une nouvelle édition de la couronne Champagne Gold et des bracelets disponibles en deux nouvelles couleurs, Blanc givré et Rouge châtaigne, qui enrichissent la smartwatch de raffinement et d’élégance. HUAWEI WATCH GT 2 42mm offre également une fonction de surveillance du cycle menstruel, conçu pour répondre aux besoins d’une cible exclusivement féminine.