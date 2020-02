Huawei, Xiaomi, OPPO et Vivo ensemble pour une alternative au Play Store

Huawei, Xiaomi, OPPO et Vivo collaborent pour le développement de la Global Developer Service Alliance, une plateforme qui permet aux développeurs du monde entier de commercialiser leurs applications sur les marchés étrangers, leur permettant de téléchargez vos créations rapidement et facilement dans tous les magasins simultanément.

Les géants chinois veulent-ils donner du fil à retordre à Google? Peut-être oui, peut-être non

Que vous souhaitez mettre fin au domaine du Google Play Store? Selon un porte-parole de Xiaomi, cette plateforme n’a pas été créée pour remplacer le Google Store. Entre autres, plus qu’un véritable Store, GDSA se propose comme un moyen de charger rapidement et simultanément des applications dans tous les magasins disponibles.

Nicole Peng, vice-présidente de Mobilty chez Canalys, a commenté la collaboration: «En formant cette alliance, chaque entreprise tentera de profiter des autres dans différentes régions, avec la solide base d’utilisateurs de Xiaomi en Inde, Vivo et Oppo en Asie du Sud-Est et Huawei en Europe. Deuxièmement, vous voulez commencer à développer davantage pouvoir de négociation contre Google». Huawei, Xiaomi, OPPO et Vivo ensemble, en fait, ont représenté 40,1% des expéditions mondiales de smartphones au dernier trimestre de l’année dernière et chercheraient maintenant à entrer sur le marché des logiciels. Plus précisément, dans les domaines qui pourraient générer des revenus nouveaux et rentables, tels que celui des applications, des jeux et des publicités.

Merci à GDSA, les développeurs peuvent profiter de plus d’espace d’affichage que le Google Play Store (qui a déjà des millions d’applications), apportant ses services aux magasins chinois en échange de meilleures incitations monétaires. “En permettant aux développeurs d’augmenter facilement leur portée sur plusieurs magasins d’applications, Huawei, Oppo, Vivo et Xiaomi attirent plus de développeurs et, finalement, plus d’applications”, a déclaré Katie Williams, analyste chez Sensor Tower.